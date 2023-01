Dana 17. siječnja 1942. u američkoj saveznoj državi Kentucky rođen je Cassius Marcellus Clay, jr. Dvadeset i dvije godine kasnije Cassius Clay, tada već jedan od najpoznatijih svjetskih boksača, promijenit će ime u Muhamed Ali. Boksom se počeo baviti s 12 godina, a već s 18 osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. Krajem iste godine iz amaterskog prelazi u profesionalni boks te će u sljedeće tri godine svih 19 mečeva završiti pobjedom.

Taj rezultat omogućio mu je priliku za osvajanje titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koju je u tom trenutku držao Sonny Liston. Meč koji je održan u Miami Beachu 25. veljače 1964. završio je pobjedom Cassiusa Claya, a osim žestokom borbom u ringu obilježen je i žestokim međusobnim vrijeđanjem uoči, pa i nakon meča. Cassiusove podcjenjivačke pa čak i rasističke uvrede na račun Listona, kao sredstvo psihološkog pritiska, postat će njegov zaštitni znak i u nastavku karijere.

Najpoznatiji mečevi

Nakon osvajanja titule svjetskog prvaka u sljedećih će 15 godina profesionalne karijere boksati ukupno 61 borbu, s omjerom 56 pobjeda i 5 poraza. Najpoznatiji mečevi bili su onaj protiv Georgea Foremana poznat pod nazivom „Rumble in the Jungle“ održan 1974. u Zairu, te protiv Joe Fraziera poznat pod nazivom „Thrilla in Manila“ održan 1975. na Filipinima. Iz oba meča Cassius Clay, tada već Muhamed Ali, izašao je kao pobjednik.

1978. Ali gubi titulu svjetskog prvaka od Leona Spinksa, a karijeru je završio također porazom 1981. Unatoč tome, Muhamed Ali ostao je jednom od najvećih boksačkih ikona svih vremena. Tome su prije svega pridonijeli njegovi uspjesi, ali i specifičan način boksanja okarakteriziran kao idealan spoj brzine, lakoće kretanja i preciznih iznenadnih udaraca. On sam najbolje je opisao svoj stil riječima „Float like a butterfly, sting like a bee“, odnosno „Lebdi kao leptir, bodi kao pčela“.

Antiratni aktivist i humanist

Osim kao vrhunski sportaš Ali je ostao upamćen i kao antiratni aktivist i borac za ljudska prava. Početkom 1960-ih počeo je podržavati Naciju islama, organizaciju Afroamerikanaca koja se protivila rasizmu ističući kako su svi crnci koji su u Ameriku dovedeni kao robovi bili muslimani. Najpoznatiji članovi Nacije islama bili su Malcolm X i Elijah Muhammad. Upravo pod njihovim utjecajem Cassius Clay prelazi na islam te svoje, kako je isticao robovsko ime i prezime koje su mu nametnuli bijelci mijenja novim imenom Muhamed Ali.

Kao musliman odbio je poziv za sudjelovanje u Vijetnamskom ratu zbog čega je 1967. osuđen na 5 godina zatvora, koje je uz jamčevinu ipak proveo na slobodi. Osim toga, oduzeta mu je titula svjetskog prvaka te zabranjeno bavljenje boksom na tri godine. Taj period iskoristio je za aktivistički rad držeći niz predavanja i javnih govora po Americi zagovarajući prestanak rata u Vijetnamu i rasnu ravnopravnost.

Nakon prestanka aktivne sportske karijere Ali se intenzivnije posvetio humanitarnom radu donirajući milijune dolara brojnim dobrotvornim organizacijama širom svijeta. Često je svoj međunarodni ugled koristio kako bi pomogao u rješavanju svjetskih kriza i ratova, poput onih na Bliskom Istoku, u Iraku, Afganistanu ili Ruandi.

Tragičan kraj

Nažalost, pred kraj karijere njegovo zdravstveno stanje bilo je sve lošije. Brojni udarci koje je primio u glavu rezultirat će oštećenjem mozga i naposljetku Parkinsonovom bolešću. Iako vidno bolesnom, i dalje iznimno popularnom Muhamedu Aliju dodijeljena je čast zapaliti olimpijsku vatru na Ljetnim olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

U brojnim anketama provedenima krajem 1990-ih i početkom 2000-ih s ciljem dobivanja odgovora na pitanje tko je najveći sportaš 20. stoljeća upravo je Ali skupio najveći broj glasova. Muhamed Ali, jedan od najvećih sportaša, ali i najutjecajnijih pojedinaca 20. stoljeća, preminuo je 3. lipnja 2016.

Sve nastavke serijala XX. stoljeće by Hrvoje Klasić pogledajte OVDJE.