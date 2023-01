Zoran Kurelić, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu komentirao je za RTL Direkt Britaniju nakon smrti kraljice. Kaže da ga su ga oko svega iznenadile dvije stvari. Naime, priča o Harryju ga nije zanimala na početku, ali kada je gledao intervju, osobnu tragediju, htio je sve pogledati do kraja, javlja Danas.hr.

"Druga stvar je razmišljanje je li kraljevska obitelj rasistička ili nije. Engleski mediji su ih odmah uhvatili. Sun je to stavio na naslovnicu, da nisu rasistička, Mirror podijelio naslovnicu", tvrdi i dodaje da je zanimljiva distinkcija između nesvjesne pristranosti i rasizma. "Začudilo me kako je Harry bio promišljen kada je promijenio svoju poziciju o rasizmu", dodao je.

Dio kulturnog rata

"Harry i Meghan postali su dio kulturnog rata i mediji su se opredijelili jer je priča o tome da je jedan član/inca zapitala koju nijansu će imati dijete kad se rodi. To se može postaviti da pitanje nije rasističko, možeš postaviti samo pitanje. Harry u tri intervjua, u dva kaže da se ono može postaviti sa strahom, hoće li biti pretaman. Ako je postavljeno sa znatiželjom, nije rasističko. Bilo mu je važno da promijeni naraciju, a čini se da se u knjizi uopće ne spominje", navodi dalje.

Kurelić je ponovio da ga je iznenadilo to da je poželio slušati princa dok iznosi svoju stranu. "Iznenadilo me to kako sam počeo slušati tog čovjeka i njegov užas, da nije procesuirao taj prvi šok, PTSP od 12 godine. Jeziva priča, kad slušam njega imam osjećaj da govori istinu. Za Meghan uvijek imam dojam da je fake, da je prijetvorna. Rekao je da mu je otac došao da mu javi da je otac mrtav, dotaknuo ga po koljenu i rekao još par rečenica, a onda opet dodir po koljenu", ističe.

Visoka razina licemjerja

Po pitanju reakcija na posljednje istupe princa, profesor govori kako je jasno da postoji visoka razina licemjerja jer Harry prvo štiti privaciju, a onda daje najprivatnije podatke. "Očigledno nešto ne štima, promijenilo se generalno raspoloženje prema Harryju, pozitivno je bilo oko vjenčanja, oduševljenje je došlo, a sada, dobrim dijelom i vlastitom zaslugom jer htjeli su se financijski osamostaliti, ovo sve rade u tu svrhu, prodao je knjigu za 40 milijuna, mora sve biti u knjizi, uključujući gubljenje nevinosti, drogiranja, Netflix je ogroman deal, od tu ide animozitet, djeluju kao da su prodali obitelj za novac", kaže.

