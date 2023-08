Uhićeni su članovi kriminalne organizacije koji su preko Kanarskih otoka krijumčarili veliku količinu kokaina iz Južne Amerike u Europu, u zajedničkoj akciji Europola, hrvatske, srpske, španjolske i talijanske policije, piše na stranicama Europola.

U istrazi je otkrivena značajna prijetnja - sve veća sposobnost kriminalne organizacije da na raznim lokacijama i tijekom dužeg perioda organizira krijumčarenje na visokoj razini. Upravo zato, u cijelu istragu bila je uključena i međunarodna suradnja koja je bila ključna da bi se razotkrila cijela akcija.

Istraga je pokrenuta u ožujku 2022, godine, a bila je usmjerena na brod s poljskom zastavom koji je bio usidren na Kanarskim otocima. Sumnjalo se da je korišten za prijevoz kokaina. Od tada su službe pratile aktivnosti posade tog broda. Talijanski državljanin koji je radio tamo povezan je s mafijom 'Ndranghetom. Na brodu je radio i jedan Hrvat koji je povezan s takozvanim balkanskim kartelom. Iako nisu bili zaposleni, brod su održavali na visokoj razini.

Taj brod redovito je putovao, kazali su iz Europola, da bi dokazao da se ne bavi sumnjivim radnjama. To su radili sve do 23. srpnja ove godine kada je španjolska policija primijetila da su se zaputili prema izoliranom dijelu Atlantskog oceana. Tada su 2. kolovoza krenuli natrag prema Kanarima, no policija ih je tri dana kasnije zaustavila pa pretražila brod na kojemu su pronašli 700 kilograma kokaina.

U međuvremenu su španjolski službenici uhitili hrvatskog i srpskog državljana za koje se smatra da su koordinirali operacijom krijumčarenja droge.

Europol je tijekom istrage organizirao razmjenu informacija na međunarodnoj razini, pomogao u koordinaciji različitih organizacija te je pružao analitičku podršku.