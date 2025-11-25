Hrvat (26) pokušao provaliti u stan: Nije znao da u zgradi žive policajci...

Trojica provalnika pokušala su provaliti u stan u zgradi u njemačkom Düsseldorfu, ali su ih spriječili susjedi - policajci. Dvojica su uspjela pobjeći, dok su jednog osumnjičenog zadržali do dolaska kolega, piše Fenix.

Par policajaca je u nedjelju oko 18.40 sati čuo sumnjive zvukove na stubištu preko puta svog stana. Kroz špijunku ulaznih vrata ugledali su bljesak svjetla iz baterijske lampe.

Nakon toga su provjerili što se događa i u stubištu naišli na tri muškarca, koji su odmah pokušali pobjeći.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Treći se sakrio u podrumu

Došlo je do kratkog naguravanja jer su oba policijska službenika pokušavala zadržati počinitelje na stubištu. Dvojica su uspjela pobjeći iz zgrade, dok je treći pobjegao u podrum i tamo se sakrio.

Svjedok je stao pred vrata podruma, dok je njegova supruga pozivom na broj za hitne slučajeve obavijestila svoje kolege. U tom trenutku osumnjičeni je pokušao pobjeći iz podruma. Pritom je bezuspješno pokušao napasti policajca odvijačem.

Osumnjičenik, Hrvat (26), oboren je na tlo i zadržan do dolaska policijskih snaga. Dvojica odbjeglih počinitelja opisana su kao muškarci stari oko 30 godina, jedan odjeven u sivoplavu jaknu i s crnim ruksakom, a drugi također star oko 30 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika? Evo odgovora