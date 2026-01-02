FREEMAIL
UPOZORENJA NA SNAZI

Horor u Alpama: Lavine odnijele najmanje dva života! Ima i ozlijeđenih

Horor u Alpama: Lavine odnijele najmanje dva života! Ima i ozlijeđenih
Foto: Ilustracija/Screenshot X

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare

2.1.2026.
18:21
Hina
Ilustracija/Screenshot X
Lavine u talijanskim Alpama u petak su odnijele najmanje dva života i ozlijedile još nekoliko ljudi, a operacije spašavanja otežane su zbog snažnih vjetrova. 

Prva lavina pogodila je jugozapadnu alpsku dolinu Maira u talijanskoj regiji Pijemontu, blizu francuske granice.   Lokalne službe objavile su da je poginula jedna i ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedna u kritičnom stanju.  

Druga lavina dogodila se kod Pragelata, popularnog skijališta oko 60 kilometara zapadno od Torina. 

Kod gradića Recoaro poginuo 50-godišnji planinar

U lavini u sjeveroistočnoj talijanskoj regiji Veneto, kod gradića Recoaro na Dolomitima, poginuo je 50-godišnji planinar, prenosi talijanska novinska agencija ANSA. 

Opasnost od lavina diljem Alpi povećana je proteklih dana zbog velikog snijega i snažnih vjetrova, zbog čega su na snazi upozorenja za skijaše i planinare.

POGLEDAJTE VIDEO Rene Lisac preživio lavinu: 'Ako si potpuno zatrpan, 15 minuta se boriš za život, a poslije toga šanse nestaju'

