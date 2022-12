Sjever Kosova, odnosno sjeverni dio Kosovske Mitrovice ponovno vrije, ali intenzivnije nego u prijašnjim slučajevima. Tenzije između Srbije i Kosova rasle su svaki put kada bi vlasti u Prištini pokušale provesti preregistraciju registarskih tablica za vozila izdanih u Srbiji na one kosovske. Lokalni Srbi, uz ohrabrivanja službenog Beograda, uporno su to odbijali pa se problem uvijek iznova prolongirao, a situacija svaki put dodatno eskalirala.

U četvrtak je dvjestotinjak kosovskih policajaca s oklopnim vozilima ušlo u u sjeverni dio Kosovske Mitrovice, lokalni su Srbi podigli barikade, a Srbija je upozorila da će razmotriti slanje oko 1000 pripadnika vojske i policije na Kosovo, sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.

'U sigurnosnom smislu, tamo je lošije nego u BiH'

U Beogradu već danima vrište da su prekršeni sporazumi iz Kumanova i Bruxellesa te da kosovski premijer Albin Kurti ugrožava ne samo Kosovo i Srbiju, nego i cijelu Europu. Vlada U Prištini nastoji uspostaviti vlast na cijelom svom teritoriju, a srpska strana inzistira na Briselskom sporazumu kojim se Priština obvezala na formiranje Zajednice srpskih općina.

Od jutros u Mitrovici ne rade škole, kafići su zatvoreni, a barikade su na svim glavnim prometnicama. Situacija je dramatična i prijeti eskalacijom u oružani sukob. Je li takav scenarij izgledan i koliko konflikt na sjeveru Kosova, dok taje rat u Ukrajini, dodatno narušava sigurnost Europe, upitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

''Ova situacija je postala sigurnosni problem za Europu i ima mogućnost daljnje eskalacije. Mala je vjerojatnost da će izbiti sukob, ali prerizično je dopustiti da se stvari odvijaju same od sebe, samo s vjerom da se ništa neće dogoditi. Stoga bi trebalo reagirati i pokušati iskoristiti lošu situaciju za postizanje dogovora koji bi omogućio da to više ne bude žarišno mjesto koje se svako malo otvara, mjesto kroničnog sukoba koje u sigurnosnom smislu lošije nego što je Bosna i Hercegovina. Prostora za diplomatsko djelovanje itekako još ima'', smatra Avdagić.

'Neće se ovaj put ruski specijalici spustiti u Prištinu'

Pitanje je bi li Srbija bila spremna ući u oružani sukob ili poduzeti vojnu intervenciju bez podrške Rusije. Avdagić kaže da oko toga treba biti realan, a ne precjenjivati navodnu spremnost Moskve da priskoči u pomoć Beogradu.

''Osim toplih riječi podrške i činjenice da bi joj to odgovaralo kao otvaranje novog mjesta sukoba u Europi, više od toga Rusija ne može pomoći. Neće ovaj put biti kao u lipnju 1999. godine kada su ruski specijalci brzinski stigli na prištinski aerodrom i zauzeli ga, kada se doznalo da će tamo biti NATO snage. Oni sada to ne mogu napraviti, nema te podrške. Neće ruski specijalci ovaj put spustiti se u Prištinu niti zauzeti američku vojnu bazu Bond Steel na Kosovu'', kaže Avdagić.

'Vučić je naučio sam zakuhavati i gasiti'

Ulazak u vojnu avanturu na Kosovu za Aleksandra Vučića i srbijansku političku elitu bio bi, smatra Avdagić, gotovo sigurna politička smrt nakon koje bi i građani Srbije možda doživjeli katarzu i rekli ''dosta''.

''Ne vidim nikakvog kapaciteta za takvu avanturu. Bilo bi to i vojno i diplomatski loše za Srbiju i srpsko društvo. S druge strane, mislim da kalkulantski lider kakav je Vučić ipak neće prijeći crvenu liniju. Ne vidim što bi mu to u konačnici donijelo. Nije moguće da dobije potporu izvana, a i sam zna da neće dobiti dozvolu za ulazak vojske na sjever Kosova. Sve to zapravo govori da je on realan i da je ovo igrarija. Vučić je naučio sam zakuhavati stvari, a onda ih gasiti. Izgleda da će to napraviti i ovaj put. Pritom je najveća tragedija što su svi ti ljudi na sjeveru Kosova žrtve tog stalnog i nepotrebnog 'kuhanja' problema i njihov odlazak s Kosova - ako se dogodi, a vjerojatno hoće - Srbija će prezentirati kao etničko čišćenje. Ako je nešto trebalo napraviti, trebalo je raditi na osiguravanju jezične i kulturne autonomije. To je bilo europsko načelo koje je bilo dogovoreno i trebalo je biti prevedeno. Više od toga nije moguće'', ustvrdio je Avdagić.

'Kosovski Srbi ugroženi su jedino iz Beograda'

Avdagića smo pitali kada bi se i kako mogao razmrsiti problem između Kosova i Srbije.

''Svi smo mislili da je to bure baruta završeno kada je Kosovo proglasilo neovisnost, ali godinama iza toga vidimo da ''nije gotovo dok nije gotovo''. I, nažalost, mora se utjecati na to da završi taj pakleni krug koji se mora zatvoriti na Kosovu kako god bilo. Izostala je potpora međunarodne zajednice, ponajprije Europe koja je morala osigurati implementaciju modela koji ne bi dalje pružao razloge i izlike za dizanje tenzija. Ovako, situacija na Kosovu ima potencijal postati puno veći problem nego što se na prvu čini'', ističe.

U pitanju su, kaže, vrlo ozbiljne i opasne zamjene teza.

''Etnički Srbi sami su napustili kosovske institucije, sami su napustili policiju i mogućnost da osiguravaju mir na sjeveru Kosova. To je jedna vrlo teška i neukusna zamjena teza koja se provodi kada je riječ o tamošnjoj situaciji. Tamo imate dvije strane koje nemaju želju da se dogovore, jer nisu dovoljno pritisnute. To nam govori o izostanku međunarodnog angažmana i pritiska da dođe do implementacije mogućih rješenja. A rješenje je kulturna autonomija i da se Srbima na sjeveru Kosova kaže da tamo mogu živjeti, ali da ne mogu imati svoje registarske tablice. Nitko im neće braniti ni da imaju putovnicu Republike Srbije, ali će, kako god, administrativno živjeti na Kosovu. Oni tano nisu ugroženi ičim osim djelovanjem politike iz same Srbije'', zaključio je Avdagić.