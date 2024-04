PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Izrael će vjerojatno odgovoriti?

7.48 - Unatoč određenom međunarodnom pritisku da ostane suzdržan, Izrael će djelovati sam ako bude odlučan odgovoriti Iranu, tvrdu dopisnik za Bliski istok Alistair Bunkall za Sky News. Prema njegovu mišljenju, to bi mogao biti napad na iranske posrednike, a ne na sam Iran, i mogao bi se dogoditi u nadolazećim tjednima, a ne satima. “Izraelska psiha je takva da će oni to učiniti sami ako bude potrebno. Jasno je da mislim da bi oni htjeli biti sigurni u potporu SAD-a, ali ako osjete potrebu da napadnu Iran, učinit će to."

Izrael ne želi rat s Iranom, ali crvena linija je prijeđena, tvrdu Bunkall. “Čini se da oni ne mogu prihvatiti činjenicu da je Iran ispalio balističke projektile. Čini se da je to crvena linija koju je Iran prešao i izraelska vlada smatra da mora poslati poruku Iranu." Izraelski civili ne žele eskalaciju, nastavlja Bunkall, ali su godinama živjeli pod prijetnjom napada Irana i njegovih proksija i kao rezultat toga sada postoji široka podrška vojsci.

Strah od napada na iranska nuklearna postrojenja

6.29 - Čelnik UN-ove agencije za nuklearni nadzor Rafael Grossi u ponedjeljak je rekao da je zabrinut oko mogućnosti napada Izraela na iranska nuklearna postrojenja, no i da će se inspekcije tih postrojenja nastaviti u utorak. Izraelski vojni vrh u ponedjeljak je upozorio da će odgovoriti na iranski napad raketama i dronovima tijekom vikenda, pokrenut kao odgovor na izraelski zračni napad na veleposlanstvo Irana u Damasku u kojem je ubijen i visoki dužnosnik Iranske revolucionarne garde. Međunarodna zajednica, zabrinuta oko moguće eskalacije na Bliskom istoku, poziva na smirivanje situacije.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) rekao je kako je Iran u nedjelju zatvorio svoja nuklearna postrojenja „iz sigurnosnih razloga”. Ona su se ponovno otvorila u ponedjeljak, no Grossi je zaustavio rad inspektora IAEA-e „dok se situacija u potpunosti ne smiri”. „Nastavit ćemo sutra”, kazao je Grossi u sjedištu UN-a u New Yorku, pa dodao da pauza neće utjecati na aktivnosti inspekcija. Upitan o potencijalnim napadima Izraela na nuklearna postrojenja, Grossi je rekao kako je „uvijek zabrinut oko te mogućnosti”, pa pozvao na „ekstremnu suzdržanost”. IAEA kontinuirano pregledava glavna iranska nuklearna postrojenja, poput onih za obogaćivanje uranija u Natanzu, središtu nuklearnog programa te države. Iran tvrdi da taj program nije u vojne svrhe, no zapadne države optužuju Teheran da pokušava izraditi nuklearno oružje.

