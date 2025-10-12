Helikopter se srušio na hotel: Ozlijeđeni slučajni prolaznici, otkriveno tko je pilot

Petero ljudi ozlijeđeno je u subotu kada se helikopter srušio na popularnoj Hungtingon plaži u Kaliforniji i zabio se u hotel, među njima i "odvažni pilot" poznat po svojim vratolomijama i trikovima u zraku.

Eric Nixon je samoprozvani entuzijast za zrakoplovstvo, poznat tisućama na internetu gdje dijeli svoje zapanjujuće akrobacije. Godinama objavljuje snimke manevara na nebu koje mnogi sada gledaju drugim očima nakon strašne nesreće.

Njegov zet Jerry Miler potvrdio je da je upravo on upravljao letjelicom u trenutku nesreće, iako vlasti to još nisu objavile. "U bolnici je s nekoliko slomljenih rebara, zgnječenim kralješcima i modricama", kazao je Miller za Irish Star.

BREAKING 🚨🚨 #HuntingtonBeach/#California



Trenutak kada je sve krenulo po zlu

Prolaznici su nsimili trenutak kada se Nixonov helikopter divlje vrti u obliku spirale i zabija u palme ispred resorta Waterfront Beach, a krhotine lete po šetnici dok prolaznici bježe i spašavaju živu glavu.

Svjedoci su vrisnuli kada je helikopter, čini se, izgubio kontrolu.

Policija Huntingon Beacha potvrdila je da su spašene obje osobe iz helikoptera, no njihovo stanje za sad nije poznato. Ozlijeđena su i tri slučajna prolaznika, prenosi Daily Mail.

Istražuje se uzrok nesreće. Prva izvješća sugeriraju mogućnost kvara repnog motora koji može izazvati trenutačni gubitak kontrole. Istražitelji sada pretražuju ostatke letjelice za tragovima.

Kvar na motoru?

Vlasti su potvrdile da je helikopter sudjelovao na događaju Cars N' Copters, blještavom vikend okupljanju koja privlači ljubitelje egzotičnih automobila i privatnih helikoptera.

Prijatelji opisuju Nixona kao strastvenog letača koji je "živi i diše za helikoptere".

Njegove društvene mreže prepune su adrenalinskih isječaka sprintova na malim visinama, oštrih zavoja i preleta pustinjom.

Na jednoj snimci vidi se kako juri iznad pustinje na tek šest metara visine dok mu se iz suprotnog smjera približava kamion. Na drugoj izvodi niski prelet u Bell AH-1 Cobri, jednomotornom jurišnom helikopteru vojne klase koji je nekoć koristila američka vojska.

