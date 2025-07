Helikopter bacio hrpu keša na ulicu, kruže nadrealne snimke: Ljudi ostali u čudu

Novac i latice ruža prošli petak padali su s neba na ulice američkog grada Detroita u čast preminulog Darrella "Planta" Thomasa (58), javlja Detroit Free Press.

Thomas je umro 15. lipnja, a njegovi sinovi Darrell i Jonte odlučili su ispuniti mu posljednju želju. Organizirali su let helikoptera koji je u 13.27 sati iznad Thomasove autopraonice bacio latice i pet tisuća dolara u gotovini. "Ovo je bio posljednji izraz njegove ljubavi prema zajednici. Uvijek je bio darivatelj", kazala je Thomasova nećakinja Crystal Perry.

Društvenim mrežama kruže nadrealne snimke na kojoj se vidi kako helikopter ispušta kišu novčanica, a ljudi izlaze na ulice i kreću ih uzimati s poda.

Detroit man has a helicopter drop money from the sky as his last wish.



58-year-old car wash owner Darrell "Plant" Thomas passed away in June and wanted to give his community one final gift.



On the day of his funeral, Thomas' sons Darell and Jonte organized a helicopter to drop… pic.twitter.com/ZOhM5gFXJE