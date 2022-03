Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab za RTL je komentirao rusku invaziju na Ukrajinu, ističući pritom sličnosti s onime što su Rusi radili u Čečeniji, a kasnije u Siriji. Kazao je da Putin ne samo da iscrpljuje, nego i bombardira ukrajinske gradove.

'On opkoli pa bombardira do kraja'

"Bio sam u istočnoj Goti kad su Suhoji napali. Kad čuješ te zvukove, misliš da se dogodi potres magnitude 10. Kad su sravnili Gotu sa zemljom, imaš što vidjeti. Rodio sam se u Bejrutu, ali takve prizore što sam vidio u Goti i Aleppu nikada nisam vidio. On opkoljava gradove, pa ih bombardira do kraja. Putin je tvrdoglav. Ukrajina je žrtva, ali moramo gledati i sukob SAD-a i Rusije. Da Rusija izađe slaba, nema šanse, Putin će ići do kraja", kazao je Diab, dodajući kako je Putin u početku planirao brzu akciju i zaposjedanje poput onoga u Krimu, ali kada je naišao na otpor, odlučio se na uništavanje.

'Ruska armija je ostala ista - taktika, metoda, okrutnost'

"Ne slažem se s našim analitičarima koji pričaju da to nije ista vojska, da su amateri. On pokušava na miran način dobiti Ukrajince, a kad mu to ne polazi za rukom koristi sredstva. Ako se ljudi ne sjećaju što je napravio u Čečeniji, Siriji. Ruska armija je ostala ista, metoda, taktika, okrutnost, sve", kazao je.

Osvrnuo se i na tvrdnje da će Putin u Ukrajini koristiti bojne otrove i kemijsko oružje. "Nuklearno neće koristiti. Vjerujem da ni to neće koristiti jer se sve prati. Nadam se da neće doći do toga jer bi to bio kraj svijeta. Digao je paniku", kazao je Diab.

Zaključuje kako se ne slaže s većinom analitičara koji kažu da se Putin promijenio. "On je hladnokrvan. Činjenica je da je Putin ostao isti. Što je napravio 1999. u Čečeniji napravio je u Siriji, a što je napravio u Siriji napravio je u Ukrajini. Ako je poludio, poludio je '99., a ne danas", kazao je Diab.