Gube razum, guše se i umiru u panici: Procurili jezivi detalji o neuobičajenoj taktici Rusa

Neobična, ali vrlo učinkovita ruska taktika korištenja podzemnih plinskih cijevi za probijanje ukrajinskih obrambenih linija ponovno je dospjela u prvi plan nakon nedavnog napada na grad Kupjansk, objavio je u utorak Kyiv Independent.

Nadzorna skupina DeepState 12. rujna izvijestila je da su ruske snage koristile plinovod kako bi prešli rijeku Oskil. Vojnici su se kretali u posebno dizajniranim kolicima na kotačima i na električnim romobilima. Navodno su do obližnjeg sela Radkivka stigli bez ozbiljnijih gubitaka, a potom su se premjestili u šumu i razmjestili u Kupjansku.

Ipak, Glavni stožer Ukrajine 13. rujna potvrdio je da su ruske snage koristile cijevi kako bi ušle u Kupjansk, ali je istovremeno umanjio značaj te operacije. "Izlaz iz cjevovoda pod kontrolom je ukrajinskih branitelja. Cjevovod ne vodi izravno u grad", priopćila je ukrajinska vojska. Ukrajinci su potom poplavili cijev kako bi spriječili novu infiltraciju.

'Gubili su razum'

Podsjetimo, korištenje podzemnih prolaza u ratovanju staro je stoljećima, a Rusi su metodu usvojili kako bi zaobišli ukrajinske dronove, topništvo i druge sustave. Prvi slučaj ruske infiltracije zabilježen je u siječnju prošle godine tijekom borbi za Avdiivku u Donjeckoj oblasti. Ruske trupe tada su iskoristile dio napuštenog podzemnog cjevovoda i preko njega se uvukle u utvrđeni položaj Ukrajinaca.

Međutim, Rusi takvu taktiku paćaju visokom cijenom. Nezavisni mediji Astra u srpnju je objavio video u kojem vojnik Igor Garus iz Sankt-Peterburga opisuje kaos unutar cijevi u Kurskoj oblast, gdje su ukrajinske snage izvele upad 2024. godine. Garus je tvrdio da su deseci vojnika ugušili, ubili i umrli u panici. "Ljudi su ondje gubili razum. Jedan se upucao, drugi si je razbio glavu", opisivao je vojnik na snimci.

Ukrajinski vojni glasnogovornik Serhij Bratčuk kazao je da i sami Rusi te akcije nazivaju smrtonosnim napadima i unatoč tome prihvaćaju cijenu. "To je sada postala prihvaćana taktika za Rusiju i oni je koriste", rekao je Bratčuk.

