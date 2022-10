Grizli je proteklog vikenda napao dvojicu studenata iz Wyominga u SAD-u. Životinja je napala dvojicu kolega s koledža Northwest u Powellu, piše CNN. Kendell Cummings i Brady Lowry zajedno su se vraćali do svojeg automobila, a već je tada Lowry rekao da je primijetio tragove medvjeda na tlu i zatim je čuo dolazak grizlija.

Lowry je rekao da je imao vremena samo viknuti: "Medvjed! Medvjed!" prije nego što ga je grizli uhvatio.

'Uhvatio me za ruku i tresao me okolo'

"Počeo me prilično jako gristi. Uhvatio me za lijevu ruku i tresao me okolo, slomio mi ju je", kazao je Lowry.

Cummings je pokušao privući pozornost medvjeda vičući i bacajući stvari na njega, a kada to nije upalilo, skočio je, zgrabio medvjeda i strgnuo ga s Lowryja.

Zatim je medvjed došao po Cummingsa koji je rekao da ga je životinja malo izgrizla. Medvjed je odlutao, a Cummings je vikao za Lowryjem. No, prije nego što je stigao Lowryjev odgovor, medvjed se vratio, ovaj put ugrizavši Cummingsa za glavu i obraz.

Studenti ga naizmjenično nosili

Lowry je rekao da je potrčao na planinu da nazove 911, a nakon što je došao do hitne službe, slučajno je pogledao dolje i ugledao dvojicu drugih kolega od kojih su se on i Cummings razdvojili tijekom pješačenja.

Jedan od njih je zatekao Cummingsa kako šepa niz planinu, natopljen krvlju. Studenti su naizmjenično nosili Cummingsa, koji je pretrpio najteže ozljede. Zatim su ih pokupili farmeri, a na kraju i hitne službe. Očekuje se da će se Lowry i Cummings potpuno oporaviti.