Grana puna snijega odlomila se s visine od 10 metara i ubila ženu (77)

Nesretna 77-godišnjakinja Njemica šetala je psa u u jugoistočnom dijelu Nürnberga u ponedjeljak kada je na nju pala grana s visine od oko 10 metara. Nepomično tijelo, prekriveno tankim slojem snijega, pronašao je prolaznik, piše Fenix.

"Oko 9 sati prolaznik je obavijestio operativni centar da je pronašao ženu kako leži na nogostupu u ulici Liegnitzer/Am Zollhaus", rekla je glasnogovornica policije. Hitna pomoć prevezla je ženu u bolnicu gdje je podlegla ozljedama. Vjeruje se da je umirovljenica prolazila točno ispod stabla u trenutku kada se grana s visine od oko deset metara srušila. Dok se žena srušila od zadobivenih ozljeda, njezin pas je pobjegao. Dotrčao je do jedne stanarke u obližnjim stambenim blokovima na rubu šume.

Službenici policijske postaje Nürnberg-Süd na mjestu događaja su pronašli granu dugu oko pet metara i debelu 25 cm, koja se očito odlomila pod teretom snijega i pogodila ženu. Grana je ležala poprijeko preko pješačke i biciklističke staze. Policija sada treba utvrditi je li bilo propusta u održavanju stabala. Kontrole se moraju provoditi u redovitim razmacima kako bi se izbjegle upravo ovakve nesreće.

