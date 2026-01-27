FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAS POBJEGAO OD STRAHA /

Grana puna snijega odlomila se s visine od 10 metara i ubila ženu (77)

Grana puna snijega odlomila se s visine od 10 metara i ubila ženu (77)
×
Foto: Ivica Galovic/pixsell/Ilustracija

Službenici policijske postaje Nürnberg-Süd na mjestu događaja su pronašli granu dugu oko pet metara i debelu 25 cm

27.1.2026.
21:51
Tajana Gvardiol
Ivica Galovic/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nesretna 77-godišnjakinja Njemica šetala je psa u u jugoistočnom dijelu Nürnberga u ponedjeljak kada je na nju pala grana s visine od oko 10 metara. Nepomično tijelo, prekriveno tankim slojem snijega, pronašao je prolaznik, piše Fenix.  

"Oko 9 sati prolaznik je obavijestio operativni centar da je pronašao ženu kako leži na nogostupu u ulici Liegnitzer/Am Zollhaus", rekla je glasnogovornica policije. Hitna pomoć prevezla je ženu u bolnicu gdje je podlegla ozljedama. Vjeruje se da je umirovljenica prolazila točno ispod stabla u trenutku kada se grana s visine od oko deset metara srušila. Dok se žena srušila od zadobivenih ozljeda, njezin pas je pobjegao. Dotrčao je do jedne stanarke u obližnjim stambenim blokovima na rubu šume.

Službenici policijske postaje Nürnberg-Süd na mjestu događaja su pronašli granu dugu oko pet metara i debelu 25 cm, koja se očito odlomila pod teretom snijega i pogodila ženu. Grana je ležala poprijeko preko pješačke i biciklističke staze. Policija sada treba utvrditi je li bilo propusta u održavanju stabala. Kontrole se moraju provoditi u redovitim razmacima kako bi se izbjegle upravo ovakve nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekstremne hladnoće i oluja uzele već 15 života, zemlju potpuno paralizirao snijeg

SnijegGranaženaNjemačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PAS POBJEGAO OD STRAHA /
Grana puna snijega odlomila se s visine od 10 metara i ubila ženu (77)