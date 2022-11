Prizor koji se rijetko vidi: u brojnim kineskim gradovima ljudi prosvjeduju. Razlog su stroge covid mjere, ali tek je požar u kojem je poginulo 10 ljudi rasplamsao bijes javnosti. Naime, vatrogasci nisu stigli na vrijeme zbog lockdowna.

Prosvjednici traže kraj stroge covid politike, prestanak lockdowna, a neki su se usudili tražiti odlazak predsjednika Xija Jinpinga. Prosvjedovalo se za vikend u najmanje deset gradova, a posebno su glasni studenti koji se žale da u Kini nema slobode izražavanja. "Hoćemo demokraciju, ne diktaturu", uzvikuju.

Noćas su zabilježeni sukobi policije i prosvjednika, a Edward Lawrence, novinar BBC-ja je pretučen, zatim i uhićen pod argumentom da su ga uhitili za njegovo dobro, 'da se ne zarazi covidom'. To dobro opisuje kineski stav prema bolesti - bez obzira na broj slučajeva, strogo provode karantene, ljude drže zatvorene u stanovima, ograničavaju im kretanje, a to je Kineze dovelo do ruba. Iz Kine istovremeno stižu i vijesti da cenzuriraju Katar, odnosno izbacuju kadrove navijača bez maski.

Ljudi su iscrpljeni od represivnih mjera

Simbol prosvjeda u Kini ovih dana postao je običan bijeli papir koji predstavlja sve što oni ne smiju reći. Stvari su otišle toliko daleko da je veliki proizvođač papira iz Pekinga morao demantirati glasine da su zbog nacionalne sigurnosti prestali prodavati A4 papire. Situacija se danas smirila, jer su ulice pune policije.

Kinezi su iscrpljeni od tri godine represivnih mjera i čvrstih lockdowna, a situaciju otežava i to što kineska država nema dobru socijalnu strukturu pa ljudi u stanovima ostaju gladni, kaže izvanredni profesor Kristijan Kotarski s Fakulteta političkih znanosti za Danas.hr.

"Problem je u nedostatku kapaciteta na intenzivnoj njezi, bolnički sustav im nije razvijen, a u ekonomskom smislu, s obzirom na rast u zadnjih 40 godina, očekivali bismo rast i u kineskom bolničkom sustavu, ali broj kreveta na 100.000 stanovnika na intenzivnoj njezi je šest, sedam puta manji nego na Tajvanu", dodaje.