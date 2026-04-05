CILJANI UDARI /

Gore ruska naftna postrojenja: Ukrajinci izveli nove napade dronovima

Foto: Exilenova/Telegram

5.4.2026.
11:31
Hina
Ukrajina je izvela nove napade dronovima na rusku naftnu industriju, prouzročivši požare na nekoliko lokacija, rekli su u nedjelju regionalni dužnosnici a prenosi agencija dpa.

U regiji Nižnji Novgorod, guverner Gleb Nikitin rekao je na Telegramu da je odbijeno 30 ukrajinskih napada dronovima. Krhotine dronova izazvale su požare u dva pogona u vlasništvu naftne tvrtke Lukoil, rekao je.

Oštećene su i stambene zgrade te pogon za proizvodnju toplinske i električne energije, a prijavljeni su i nestanci struje. Prema prvim informacijama nije bilo ozlijeđenih.

Udar na luku Primorsk

U Lenjingradskoj regiji, koja graniči s gradom Sankt Peterburgom, koji se prije zvao Lenjingrad, luka Primorsk ponovno je bila meta napada, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko na Telegramu.

Ondje se zapalio naftovod, incident koji je guverner opisao kao "bezopasan". Ukupno je odbijeno 19 ukrajinskih napada dronovima, rekao je.

Rusko ministarstvo obrane u Moskvi priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 87 ukrajinskih dronova iznad ruskih ciljeva.

Ukrajina je više puta ciljala ruske energetske objekte u svojoj obrambenoj borbi protiv invazije velikih razmjera koja traje više od četiri godine, navodi agencija dpa.

Cilj Kijeva je smanjiti prihode Moskve od prodaje nafte i plina. Rusija financira svoje ratno gospodarstvo prihodima od izvoza energije.

Ranije ovog mjeseca, Moskva je uvela novu zabranu izvoza benzina do kraja srpnja kako bi održala stabilnost cijena usred napetih uvjeta na energetskim tržištima.

