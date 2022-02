Ruski predsjednik Vladimir Putin sinoć je potpisao priznanje dviju proruskih separatističkih republika Doneck i Luhansk. Mnogi su taj njegov potez protumačili kao početak ruske invazije na Ukrajinu.

U prilog tomu ide i vijest da je ruski parlament poslijepodne dao odobrenje Putinu da pošalje vojsku izvan granica Rusije.

Gordan Akrap, iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba gostovao je na dnevniku HTV-a gdje je ustvrdio kako je "sve što je Putin sinoć napravio, napravio je na svoju štetu".

"Može se reći da je do sinoć vodio igru, šahovskim rječnikom imao je bod prednosti. Diktirao je trendove, teme, nametao je ritam igre u toj igri živaca. On je sinoć osporio postojanje ukrajinskog naroda i ukrajinske države kao suverene države, on je izgubio bod prednosti, šahovske figure su promijenile boju iz bijele u crnu", smatra Akrap.

Izigrano povjerenje

"Ako je sinoć onaj igrokaz o potpisivanju, ako se pokaže da je on snimljen znatno ranije nego što je objavljeno, pokazat će se da su predsjednik Macron i kancelar Scholz imali u njega povjerenja, a da je on to izigrao", dodaje.

U međunarodnim odnosima to može značiti mnogo problema. "Pljesak u Dumi nakon potpisivanja sporazuma nije bio pljesak oduševljenja već više pljesak "što je nama ovo trebalo", smatra.

Objašnjava kako su bile jedinstvene poruke da će EU i zemlje članice NATO-a izložiti Rusiju takvim sankcijama koje će imati ozbiljne gospodarske, financijske i druge posljedice za Rusiju i to na osobnoj te na državnoj razini.

"S druge strane ovo pokazuje da NATO nije samo tu da jamči mir i sigurnost svojim članicama te jamči neovisnost i suverenitet državama koje su njegove članice", dodaje.

'Vrijeme radi za Ukrajinu'

Smatra i kako Ukrajina nije Gruzija jer je puno veća zemlja, znatno bliža članicama NATO saveza.

Spomenuo je i izjavu Bennyja Ganza, zamjenika izraelskog premijera, koji je rekao da se povijest ne može mijenjati, ali da treba raditi na sadašnjosti i na budućnosti. "Mislim da vrijeme radi za Ukrajinu i Europsku uniju, a ne radi za agresivnu Rusiju.

Smatra da Europska unija s partnerima i saveznicima među kojima su i zemlje Bliskog istoka, sada radi na novim dobavnim energetskim pravcima.

'Stvar može brzo eskalirati'

Ukrajinsku je situaciju za Dnevnik Nove TV komentirao i stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović.

"Potez Putina nije iznenađujući, ali je šokantno da je to došlo u ovom trenutku. Stručnjaci su to razmatrali kao nešto što se može primijeniti kasnije, ako sve propadne. Međutim, na ovaj način u ovoj fazi poprilično je banalno i grubo", rekao je.

To je metoda koja je probirana na Krimu, u Gruziji i sada se ponovno primjenjuje u Donbasu.

"Stanje je sada vrlo opasno. Ova tri mjeseca razgovora o invaziji nije bilo opasno. Sada se stvar diže na novu razinu zbog toga što se radi o priznanju, onome što same Republike smatraju da jesu - administrativne granice. Sada imaju pravnu izliku da idu na oslobađanje teritorija i ovo je jedna ozbiljna poluga koju će Putin držati. To je ozbiljna poluga za razgovor nepristupanju NATO-u, sigurnosti jer stvar može eskalirati dosta brzo i ovo se može pretvoriti u pravi rat", objasnio je.

Cijene plina će skočiti

Dodao je kako su sankcije prvi korak. "Zapad procjenjuje radiji se o pravoj invaziji ili limitiranoj agresiji. Zasad su uvedene limitirane sankcije po modelu 2014. kada se radilo o Krimu", rekao je Vidmarović.

"Velika Britanija je krenula žešće sa bankama ograničavajući utjecaj Putinovog kruga - njegovih oligarha. Iznenadio se i Olaf Scholz koji pokušava pokazati da je timski igrač, da nije mekan", dodao je.

Što se tiče plina, Vidmarović kaže kako se radi o Njemačkoj politici i da oni mogu "zavrnuti pipu" na projektu Sjeverni tok 2.

"Rusiji je u interesu da se nastavi isporuka plina. Međutim, stvar je u tome što se plin trguje na tržištu. Nema dugoročnih sporazuma i ugovora za zemljama Europske unije. Cijene skaču i ovo o čemu je Dmitrij Medvjedev govorio, on nije obećavao da će se Rusija na taj način osvetiti Europi nego da će doći kao posljedica rizika i tržišta i cijene plina će skočiti, a mi ćemo to osjetiti", zaključio je.