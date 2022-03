Čuveni američki milijarder, investitor, politički aktivist i filantrop židovsko-mađarskog podrijetla, George Soros, napisao je komentar povodom rata u Ukrajini tvrdeći da je ruskom invazijom na tu zemlju počeo treći svjetski rat. Sorosev osvrt donosimo u cijelosti.

'Xi je dao Putinu zeleno svjetlo za invaziju'

''Ruska invazija na Ukrajinu 24. veljače bila je početak trećeg svjetskog rata, koji ima potencijal uništiti našu civilizaciju. Invaziji je prethodio dugi sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga 4. veljače, povodom proslave kineske lunarne Nove godine i Zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Na kraju tog sastanka, ta dvojica muškaraca objavila su pažljivo osmišljen dokument sastavljen od 5000 riječi, kojim najavljuju blisko partnerstvo između njihovih dviju država. Ovaj dokument je snažniji od bilo kojeg sporazuma i sigurno je zahtijevao detaljne prethodne pregovore.

Iznenadio sam se što je Xi dao Putinu zeleno svjetlo za invaziju i rat protiv Ukrajine. Morao je biti čvrsto uvjeren da će njegova potvrda kao doživotnog vladara Kine kasnije ove godine biti puka formalnost. Skoncentriravši svu moć u svoje ruke, Xi je pažljivo ispisao scenarij po kojem će biti uzdignut na razinu Mao Zedonga i Denga Xiaopinga.

'Putin krenuo u realizaciju životnog sna'

Dobivši Xijevu podršku, Putin je nevjerojatnom brutalnošću krenuo u realizaciju svoga životnog sna. Približavajući se 70. godini života, Putin osjeća da, ako želi ostaviti trag u ruskoj povijesti, to je sada ili nikad. Ali njegov koncept uloge Rusije u svijetu je izobličen. Čini se kako vjeruje da ruski narod treba cara kojeg mogu slijepo slijediti. To je izravna suprotnost demokratskom društvu, a to je vizija koja iskrivljuje rusku “dušu”, koja je emocionalna do sentimentalnosti.

Kao dijete sam se često susretao s ruskim vojnicima kada su okupirali Mađarsku 1945. godine. Saznao sam da će s vama podijeliti svoj posljednji komad kruha ako im se obratite. Kasnije, početkom 1980-ih, upustio sam se u ono što nazivam svojom političkom filantropijom. Prvo sam osnovao zakladu u rodnoj Mađarskoj, a potom sam aktivno sujdelovao u raspadu sovjetskog imperija. Kada je Mihail Gorbačov došao na vlast 1985. godine, raspad je već počeo. Osnovao sam zakladu u Rusiji, a potom sam napravio isto u svakoj od država nasljednica Sovjetskog Saveza. U Ukrajini sam uspostavio zakladu i prije nego je postala nezavisna država. Posjetio sam i Kinu 1984. godine, gdje sam bio prvi stranac kojem je dozvoljeno da osnuje zakladu (koju sam zatvorio 1989. godine, neposredno prije masakra na trgu Tianamen).

'Čini se da je izgubio dodir sa stvarnošću'

Ne poznajem Putina osobno, ali sam pomno pratio njegov uspon, svjestan njegove nemilosrdnosti. Glavni grad Čečenije, Grozni, sravnio je sa zemljom, baš kao što sada prijeti da će napraviti s glavnim gradom Ukrajine, Kijevom. Putin je nekoć bio lukavi agent KGB-a, ali čini se da se u novije vrijeme promijenio. Razvio je fiksnu ideju, i čini se - izgubio dodir sa stvarnošću. Sigurno je pogrešno procijenio situaciju u Ukrajini. Očekivao je da će Ukrajinci koji govore ruski dočekati ruske vojnike raširenih ruku, ali ispostavilo se da oni nisu ništa drugačiji od stanovništva koje govori ukrajinski. Ukrajinci su pokazali iznimno hrabar otpor naizgled ogromnoj i snažnoj vojsci.

U srpnju 2021. godine Putin je objavio poduži esej tvrdeći da su Rusi i Ukrajinci zapravo jedan narod i da su Ukrajince zaveli neonacistički huškači. Prvi dio ovog argumenta nije bez nekog povijesnog opravdanja, uzimajući u obzir da je Kijev izvorno bio sjedište Ruske pravoslavne crkve. Ali, u drugom dijelu Putin je taj koji je zaveden. Trebao je bolje znati: mnogi Ukrajinci su se hrabro borili tokom prosvjeda na Euromajdanu 2014. godine.

'Rusija bi mogla izgubiti ovaj rat'

Rusija bi mogla izgubiti ovaj rat. SAD i Europska unija šalju defanzivno oružje Ukrajini, a tu su i napori da se kupe ruski borbeni avioni MIG kojima ukrajinski piloti znaju upravljati. To bi moglo sve promijeniti. Bez obzira na ishod, Putin je već učinio čuda kada je u pitanju jačanje riješenosti i jedinstva Evropske unije.

Xi je, u međuvremenu, shvatio da se Putin odmetnuo. 8. ožujka, dan nakon što je kineski ministar vanjskih poslova Wang Ji izjavio da je prijateljstvo Kine i Rusije i dalje “čvrsto kao stijena”, Xi je pozvao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Olafa Scholza da im kaže kako podržava njihove napore za postizanje mira. Želio je maksimalnu suzdržanost u ratu kako bi se spriječila humanitarna kriza. Daleko je od sigurnog da će Putin pristati na Xijeve želje. Možemo se samo nadati da će Putin i Xi biti uklonjeni sa vlasti prije nego što uspiju uništiti našu civilizaciju', napisao je Soros u svome osvrtu na rat u Ukrajini.

