Situaciju u Afganistanu nakon pobjede talibana za Dnevnik HRT-a je prokomentirao stručnjak za geopolitiku i rektor sveučilišta VERN Vlatko Cvrtila. On smatra da će jedna od posljedica biti velika humanitarna kriza.

"Jedna priča su oni koji izlaze iz Afganistana i dolaze organizirano u europski ili neki drugi prostor, druga priča su oni koji će vjerojatno krenuti ilegalnim putevima, a treća su oni koji ostaju u Afganistanu. Mislim da će najveća humanitarna katastrofa biti kod onih koji ostaju. Jako je teško organizirati državu koja je kolapsirala", rekao je Cvrtila.

'Zapad će vjerojatno nametnuti sankcije talibanima'

"Talibani i talibanski pokret nije nešto posebno popularan u svijetu da bi ostvarivao veliku podršku i pomoć, a pomoć će im biti potrebna. Treba organizirati društvo, privredu, život u gradovima i na selu, to neće biti jednostavno", kazao je Cvrtila dodavši kako će Zapad vjerojatno nametnuti sankcije talibanskom režimu, ali da će one imati puno veće posljedice na stanovnike Afganistana.

Cvrtila je sumnjičav i spram pomirljivih poruka koje šalju talibani.

"Vuk dlaku mijenja, ćud nikada. Ono što je jasno da su sada poruke upućene prije svega međunarodnoj javnosti kako bi došlo do prihvaćanja njihovog režima da u miru mogu organizirati državu, ali treba znati da unutar samog talibanskog pokreta postoji jako velika fragmentiranost, ima onih koji su umjereni, ali i onih koji su radikalni. Vi ne možete kontrolirati sve što se događa na terenu. Sva svjetla su u ovom trenutku usmjerena prema Kabulu, ali ne znamo što se događa u drugim gradovima. Tamo ima i osvete, traženja onih koji su radili za zapadne snage… Sigurno će biti teških situacija", kazao je.

Otpor talibanima nemoguć bez dobre logistike

Ističe kako su stabilnost i sigurnost talibanima jako važne te da su prvi puta kada su bili na vlasti to postigli vrlo restriktivnim režimom. Upitan može li Ahmad Masud povesti otpor protiv talibana, Cvrtila je rekao da se to može očekivati.

"Afganistan nije jedinstvena država, postoji puno etničkih skupina, plemena, i postoje sigurno oni koji u protivnici talibana, možda u ovom trenutku šute. On ne šuti jer je to skupina koja je uvijek bila u otporu prema talibanima i ranije. Oni će sigurno povesti otpor, ali zanimljivo je da su talibani išli prvo osvajati sjeverne pokrajine kako bi tu dolinu odsjekli od bilo kakve mogućnosti logistike. Ako će se taj otpor nastaviti, njima treba jako puno logistike. Tko će im davati logistiku, to se sada još ne zna", rekao je Cvrtila dodavši da to može biti samo početak dugotrajnog građanskog rata.

'Vojna intervencija zapadnih sila dugoročno je isključena'

Cvrtila je rekao kako je ovo prije svega poraz SAD-a i NATO-a.

"Očito je taj slučaj u Afganistanu pokazao da se ne može na oružju ostvarivati demokracija ili promjena režima i društva. Najveći dobitnici, ako uopće o njima možemo govoriti, su Kina i Rusija koje su globalni i strateški protivnici SAD-a, ali i Pakistan i Turska koji će sada širiti svoj utjecaj prema Afganistanu. Kina i Rusija zadnjih pet godina ostvaruju kontakte s talibanskim pokretom kako bi u jednom trenutku imali što bolju poziciju u njihovom režimu i to se sada dogodilo", pojasnio je Cvrtila.

On smatra da je vojna intervencija zapadnih sila dugoročno isključena.

"Biden će se jako truditi da ne izazove neku akciju koja bi mogla opet u američkoj javnosti izazvati otpore njegovoj vladavini pa potencijalno budućem predsjedniku stvoriti velike probleme. Dugoročno je tako nešto isključeno", zaključio je.