Rusija od početka invazije na Ukrajinu optužuje Kijev da u ime SAD-a razvija biološko oružje. Njemačka je također indirektno optužena. Što kažu stručnjaci koji iznutra poznaju ukrajinske laboratorije, ispitao je DW.

Razvija li Kijev biološko oružje u tajnim laboratorijima u ime SAD-a? To je jedna od tvrdnji koje navodi Rusija kao opravdanje za napad na Ukrajinu. Vladimir Putin je krajem travnja govorio o "mreži zapadnih bioloških laboratorija" kao o jednoj od prijetnji protiv kojih se Moskva bori invazijom. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je u Ukrajini pronašlo dokaze da Kijev istražuje komponente za biološko oružje "uz direktnu uključenost Pentagona". Kijev i Washington su to opovrgli.

Važan je psihološki efekt optužbe, istina je potpuno nebitna

Od 1975. godine je međunarodnom konvencijom zabranjen razvoj, proizvodnja i skladištenje bakteriološkog (biološkog) oružja (BTWC). Međutim, granica između vojnih i civilnih istraživanja je vrlo tanka, kažu stručnjaci za DW. To propagandi olakšava posao i teško ju je opovrgnuti. Ruske optužbe su uključivale izbijanje bolesti kao što su kuga, antraks ili difterija. Za Richarda Guthrieja, britanskog stručnjaka za kemijsko i biološko oružje, takve optužbe vezane za propagandu nisu neuobičajene. Zato što se pri spomenu biološkog oružja prvenstveno radi o "psihološkom efektu". Takvo oružje, kaže, nije prvenstveno namijenjeno da se razboli veliki broj ljudi. Namijenjeno je prije svega kako bi ljudi iz straha napustili određeno područje, prestali tamo piti vodu ili jesti određene stvari jer bi mogle biti kontaminirane.

Nekoliko njemačkih stručnjaka za biološko oružje, koji su za Hamburški institut za istraživanje mira i sigurnosnu politiku (ISFH) analizirali ruske optužbe, također upozorava na izazivanje takvih strahova među stanovništvom. Oni govore o "lažnim informacijama". Jedan od navedenih stručnjaka je Gunar Jeremias. "U Ukrajini postoje biološki laboratoriji koje podupiru države poput SAD-a, ali i Njemačka", kaže Jeremias. Međutim, ono što rade ovi laboratoriji nije tajna, već je sve "izuzetno transparentno".

Što financira Washington?

"Ovo su ili namjerne laži ili namjerno lažno predstavljanje činjenica", kaže John Gilbert, bivši američki inspektor za oružje koji je radio u bivšem Sovjetskom Savezu, uključujući Ukrajinu, a sada radi za nevladinu organizaciju Centar za oružje sa sjedištem u Washingtonu. Suradnja postoji, ali u civilnom sektoru. Američka vlada radi s bio-laboratorijima na postsovjetskom prostoru u sklopu "Programa za smanjenje prijetnje, poznatog i kao Nunn-Lugarov zakon, od ranih 1990-ih", kaže Gilbert. Prvobitno se radilo o uništavanju oružja za masovno uništavanje koje je naslijeđeno iz SSSR-a. Jedan od ciljeva je istraživanje širenja bolesti, kaže Gilbert i dodaje: "Rusija je vrlo dobro informirana o ovoj suradnji."

„Od 2005. godine suradnja Kijeva i Washingtona je regulirana novim sporazumom", kaže Richard Guthrie. Pozadina su napadi antraksom u SAD-u 2001. i prva epidemija SARS-a 2003. Washington je tada proširio suradnju s bio-laboratorijima u raznim zemljama. To je zapravo financirano od strane američkog Ministarstva obrane.

Biološko oružje s Bundeswehrovog instituta?

Ruski diplomati sada također optužuju Njemačku da vodi vlastiti "vojno-biološki program" u Ukrajini. Vjerojatno se misli na njemački program biološke sigurnosti koji je 2013. osnovalo Savezno ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Ministarstva cilj je pomoći zemljama Afrike, središnje Azije i istočne Europe da "kontroliraju biološke sigurnosne rizike", kao što su "zloupotreba bioloških uzročnika bolesti" ili pandemije.

U sklopu programa od 2016. godine s Veterinarskim institutom u Harkivu radi i Bundeswehrov Institut za mikrobiologiju iz Münchena, potvrdio je za DW glasnogovornik Ministarstva obrane. Studije o pojavi uzročnika antraksa, mediteranske groznice (bruceloze), Weilove bolesti (leptospiroze) i afričke svinjske kuge provodi Institut Bundeswehra. Sve ove bolesti životinja mogu se prenijeti i na ljude.

Profesor Roman Wölfel je na čelu Bundeswehrovog instituta u Münchenu. Po njegovom mišljenju, ruske optužbe protiv Ukrajine potpuno su "napravljene iz ničega". Wölfel je i sam bio u Ukrajini i poznaje laboratorij u Harkivu. Tamo se bave bolestima domaćih životinja kao što su krave ili svinje. Njegov institut je aktivan i u savjetovanju i istraživanju. „Osposobili smo mlade ljude da koriste moderne metode molekularne dijagnostike“, kaže Wölfel. On je objasnio sudjelovanje istraživača Bundeswehra u civilnom projektu s posebnim tehnikama koje omogućavaju brzu reakciju na izbijanje bolesti.

Istraživanje na "etničkom oružju"?

Jedna ruska optužba protiv Ukrajine je da Kijev pomaže Washingtonu da razvije takozvano "etničko oružje". Drugim riječima, oružje koje se može koristiti posebno protiv određenih etničkih skupina, primjerice protiv Rusa. To je, između ostalih, tvrdio i zapovjednik ruskog obrambenog sustava NBC general Igor Kirilov.

Stručnjaci su sigurni da je to, barem za sada, nemoguće. "Zapravo je slučaj da su ljudi mnogo sličniji nego što se uopće zamišlja, posebno etničke skupine", kaže Roman Wölfel. "Potpuno je nerealno razvijati nešto što utječe na određenu skupinu stanovništva, a ne na drugu." Takvi planovi su postojali u Južnoj Africi tijekom aparthejda, ali nikada nisu provedeni. Britanski stručnjak Richard Guthrie kaže da se razgovori o etničkom oružju vode još od 1970-ih. Čovječanstvo je trenutno "vrlo daleko" od toga.

Poziv stranih stručnjaka?

Guthrie vjeruje da Rusija koristi pitanje biolaboratorija u Ukrajini kao propagandu i to "prilično efikasno". On naglašava da se Rusija, iako je postavila pitanje o tome pred Vijećem sigurnosti UN-a, suzdržala od podnošenja formalne žalbe prema članku 6. Sporazuma o zabrani upotrebe biološkog oružja.

Rusija je, ne tako davno, iznijela slične optužbe na račun Gruzije: vlada SAD-a financira istraživački laboratorij Lugar u Tbilisiju. Gruzijska vlada je 2018. pozvala međunarodne stručnjake, uključujući i stručnjake iz Rusije, da pogledaju laboratorij. Ali Moskva je odustala. Nakon posjeta u izvještaju se navodi da je laboratorij u skladu s Konvencijom o biološkom oružju. Stručnjaci preporučuju da bi i Ukrajina mogla krenuti ovim putem. Ali tijekom rata to bi moglo biti teško implementirati.

