OVO JE STRAŠNO! / Dramatični fotoizvještaj iz Slovenije, ovi prizori lede krv u žilama: 'Nažalost, ostvaruje se najgori scenarij'

Stotine vatrogasnih intervencija zabilježeno je u Sloveniji od četvrtka navečer zbog bujičnih poplava koje su uzrokovale obilne padaline. Tri kampa su evakuirana, a nekoliko sela odsječeno je od ostatka zemlje. Poplave su zahvatile Gorenjsku, Korušku i Zgornjesavinjsku kotlinu. U Koruškoj su mnoge ceste zatvorene za promet, rijeke su već prešle korita, poplavljene su mnoge kuće i podrumi, a pokrenula su se i brojna klizišta, rekli su danas za STA iz slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje u Sloveniji. Općina Solčava trenutno je odsječena od svijeta. Kako su danas za STA rekli u spomenutoj upravi, situacija se mijenja iz minute u minutu, zatvoren je most kod Dravograda, vrlo je otežan prolazak do Prevalja i Črne na Koroškem. Mnogi Korušci zarobljeni su u svojim domovima i zovu pomoć jer ih voda poplavljuje. U Slovenj Gradcu su već dva puta morali uključiti sirenu zbog izlijevanja rijeke Suhadolnice. U Črnoj na Koroškom vatrogasci pak jako teško dolaze do mještana jer je Meža poplavila središte grada, a vrlo je visok i vodostaj Drave u Dravogradu. "Svima koji pozivaju broj 112 savjetujemo da ostanu u kućama, da po mogućnosti odu na više katove, kako bi se pobrinuli za vlastitu sigurnost", poručili su iz Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje Slovenije. Zapovjednik Civilne obrane Zapadne Štajerske Janez Melanšek izjavio je danas za STA da je većina cesta u Gornjoj Savinjskoj dolini neprohodna, a do Općine Solčava se uopće ne može doći. Rijeka Savinja izlila se iz korita, a tijekom dana očekuju se problemi s izlijevanjem rijeke na području Laškog, koje je navodno poplavljeno. Regionalni centar za obavješćivanje Celje uključio je sirene zbog velike opasnosti od poplava. Obilne oborine izazvale su izlijevanje vodotoka i odrone u mnogim područjima Gorenjske. Zapovjednik Civilne zaštite za Gorenjsku Klemen Šmid za STA je pojasnio da je trenutačno najteže pogođeno škofjeloško područje sa Selškom i Poljanskom dolinom koje su odsječene zbog zatvorenih prometnica. Problema ima i u tržiškoj općini. - Zapravo, cijela Gorenjska je pod vodom – kratko je sažeo situaciju Šmid. Građanima se savjetuje da ne izlaze iz domova, pa ni na posao, osim u slučaju prijeke potrebe, jer su mnoge prometnice u općini, uključujući i prilaze Poljanskoj dolini iz smjera Škofje Loke, Cerkna i Žirova, neprohodne zbog poplava, srušenih stabala i klizišta . Također se preporučuje građanima da se udalje od vodotoka, prate vremenske uvjete te vode računa o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti svojih najbližih. Iz Žirova javljaju da je poplavljeno više od 100 objekata, među kojima je nekoliko tvrtki i gospodarskih objekata. Promet cestom trenutno je ograničen ili onemogućen, a sve raspoložive vatrogasne i druge interventne jedinice su na terenu. Prema podacima Prometno-informativnog centra za državne ceste, u Gorenjskoj su zatvorene mnoge magistralne i regionalne ceste. Unatoč pojačanom protoku Drave, noćna kiša na području Podravja još nije izazvala veće probleme, no sirena upozorenja već je uključena na području Općine Maribor te općina Duplek, Starše i Ptuj. Kako je za STA izjavila voditeljica mariborske ispostave Uprave za zaštitu i spašavanje Ivanka Grilanc, u devet općina obavljeno je oko 40 intervencija. "Nažalost, ostvaruje se najgori scenarij", rekao je prognostičar Rok Nosan.