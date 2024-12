Fizičar opalio pljusku ravnozemljašima: U pola minute sahranio njihovu teoriju

Stižu loše vijesti za ravnozemljaše. Kako piše Daily Mail, renomirani fizičar Brian Cox sa Sveučilišta u Manchesteru u razgovoru za LADbible presudio je njihovoj teoriji.

Riječ je inače o vjerovanju da je Zemlja zapravo disk s Arktičkim krugom u središtu i Antarktikom, 45 metara visokim zidom leda, na rubu. Zagovornici tih bizarnih tvrdnji također smatraju da naš planet miruje u svemiru, umjesto da kruži oko Sunca.

Međutim, profesor Cox ističe da to ne može biti istina jer bi zrakoplovi koji lete preko našeg planeta na kraju došli do ruba. "Možete li zamisliti da svaki put kad uđete u avion i letite nekamo, da je osoba koja upravlja tim avion dio goleme zavjere koja vas pokušava prevariti? Zamislite samo to", priča Cox.

Obožavatelji oduševljeni

Po toj logici, svi piloti na Zemlji morali bi biti dio zavjere, priča Cox. "Koliko biste bili nervozni u avionu ako njime upravljaju ljudi koji vas drže u neznanju o stvarnoj prirodi stvarnosti. Kako se osjećate zbog toga? Nikad više ne biste ušli u avion", nastavlja Cox. "To bi bilo super, jer onda kad bih išao na odmor, nikad ne bih naletio na ravnozemljaša, jer oni ne putuju", šali se fizičar.

Njegovo jednostavno objašnjenje, dugo tek nešto više od 30 sekundi, oduševilo je korisnike YouTubea. "Ne mogu vjerovati da ravnozemljaši misle da znaju više od ovog tipa", "Ovo je dobar način za opisivanje ravnozemljaša", "Ako je Zemlja ravna, onda sam ja brat kralja Charlesa", nižu se komentari.

