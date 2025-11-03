Šest ljudi mrtvo nakon što su pojeli gotovu tjesteninu: Za sve kriva opaka bakterija

Šest osoba preminulo je, a 25 ljudi hospitalizirano je nakon što su jeli gotovu tjesteninu kupljenu u trgovinama mješovite robe diljem SAD-a.

Američka agencija za sigurnost hrane i lijekova (FDA) objavila je kako se s tržišta povlači kuhana tjestenina koja je bila pozitivna na bakteriju Listeria monocytogenes koja može uzrokovati ozbiljne simptome pa i smrt, piše Uniland.

FDA je objavila da se radi o proizvodima proizvođača Nate's Fine Foods, a da je zbog zaraze listerijom i jedna trudnica izgubila fetus.

Tvrtka Nate's Fine Foods krajem rujna objavila je kako iz prodaje povlači pojedina kuhana jela od tjestenine, nakon što je jedan uzorak bio pozitivan na opasnu bakteriju.

Naveli su da su "posvećeni najvišim standardima sigurnosti hrane i dobrobiti potrošača te da iz predostrožnosti dobrovoljno povlače odabrane proizvode nakon što smo obaviješteni o mogućoj vezi s izbijanjem Listeria monocytogenes u više država."

Dodali su da usko surađuju i s FDA, Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i državnim zdravstvenim dužnosnicima kako bismo u potpunosti istražili izvor. "Naš je glavni prioritet osigurati sigurnost ljudi koji uživaju u našim proizvodima", objavili su.

Od blagih simptoma do meningitisa

Simptomi listerije kreću se od blagih simptoma sličnih gripi do teških, po život opasnih stanja, poput meningitisa. Prema CDC-u, simptomi mogu varirati.

U vjerojatnijem riziku od bolesti su trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom.

Blagi simptomi uključuju vrućicu, bolove u mišićima, glavobolju, mučninu, povraćanje i proljev. U međuvremenu, teški simptomi mogu uključivati ​​ukočen vrat, zbunjenost, gubitak ravnoteže.

