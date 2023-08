Znate li da ćete na Farskim otocima prije sresti ovcu, nego čovjeka. Otokom dominiraju muškarci, a neki od njih znali su tražiti djevojke koji su od njih udaljene i do 10 tisuća kilometara, piše Danas.hr.

"Imamo mi Tinder, Bumble i Hinge, ali to baš ne funkcionira na Farskim otocima. Mislim, ponekad da, ali uvijek su to isti ljudi iznova", kazao je student Jakub Olsen Olsen s Farskih otoka. Žene od tamo jednostavno iseljavaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Indiji je, pak, drugačija situacija. Oni su imali politiku kojom prema nekim istraživanjima, do 2030. neće biti rođeno gotovo sedam milijuna ženske djece. Indijac Dhananjay Singh koji inače živi u Hrvatskoj ima sestru, no u nekim indijskim mjestima to baš i nije poželjno.

U Kini nude i novčanu pomoć

"Preferiralo se da imate muško dijete, između ostalog kako bi netko mogao voditi farme ili bilo kakvi obiteljski posao. Tako da, što više muške djece imaš to je više ljudi koji mogu odrađivati posao. Danas više to nije tako rašireno", otkrio je Indijac.

Tako je, dodao je, u nekim mjestima znalo biti duplo više muškaraca, nego žena, ali sada je situacija drugačija i politika se promijenila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve više nalazimo ravnotežu u postocima i društvo je prihvatilo da svi zajedno moramo raditi na tome da se rađaju curice. Ako proguglate pronaći ćete inicijative našeg premijera u kojima je naglasak - Beti Bachao. Beti je djevojčica, a Bachao znači - spasiti je i pomoći joj", objasnio je Dhananjay.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, nemoguće je očekivati da se stvari odmah promijene. U Kini su se, tako, zbog politike jednog djeteta brojni odlučivali na pobačaj ženske djece. Danas je to zabranjeno, a Kina nudi novčanu pomoć svima koji odluče imati dvoje ili troje djece.

"Ne očekujemo da će zbog politike svaka obitelj imati troje djece. O tome svaka obitelj odlučuje. Ali osim subvencija za brigu o djeci, pomažemo s potporama i starijima. Dakle cijeli niz usluga od rođenja do duboke starosti", rekao je Huang Zhiwen iz ureda općinske vlade u Kini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čeka nas obrat

A kako uopće izgleda svjetska populacija? Prema podacima, najviše muškaraca je u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Norveškoj, Islandu, Kini, Indiji pa čak i Sloveniji. S druge strane, najviše žena ima u SAD-u, Brazilu, Portugalu, Francuskoj, Grčkoj, BiH, i kod nas.

Zanimljivo je da gotovo jedan broj muškaraca i žena u državi ima Turska.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je muškaraca više, žene žive duže. Prema prognozama UN-a nakon 2050. godine čeka nas obrat. Žene će prestići broj muškaraca na planetu.