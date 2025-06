Europske čelnice o tragediji u Grazu: 'Teško je prihvatiti da škole postaju mjesta smrti i nasilja'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i šefica vanjskih poslova EU-a Kaja Kallasu utorak su rekle da su šokirane pucnjavom u školi u Grazu, u kojoj je, prema gradskim vlastima, poginulo deset osoba.

"Svako dijete u školi se treba osjećati sigurno i ondje mora moći slobodno učiti, bez straha ili nasilja", napisala je Kaja Kallas na X-u, dodavši da je "duboko šokirana".

Deeply shocked by the news of the school shooting in Austria.



Every child should feel safe at school and be able to learn free from fear and violence.



My thoughts are with the victims, their families and the Austrian people in this dark moment.