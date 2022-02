Poruka ruskog predsjednika Vladimira Putina jučer je bila upućena ukrajinskim vojnicima, a u njoj im govori da polože oružje i okrenu se protiv vlasti, dok je vlast u Kijevu nazvao bandom narkomana i neonacista.

Europarlamentarac Tonino Picula kaže da je Putin time slijedi jedan narativ koji se u povijesti mogao više puta čuti. "Upravo su nacisti svoje političke protivnike, i sve koje su željeli eliminirati, najprije dehumanizirali na različite načine kako bi svaku aktivnost protiv njih učinili ilegalnom. Mislim da ruski predsjednik slijedi upravo postupke koje smo vidjeli 30-ih i 40-ih godina prošlog stoljeća, jer on zapravo prati tu vrstu procedure kojom su se služili nacisti", rekao je Picula u RTL-u Danas.

'Putinu smeta Ukrajina kao takva'

Podsjetio je na to da je Putin ponovo stavio na stol pojam 'sudetizacije', donosno želje da osvoji tuđe teritorije na temelju nekog prava, u ovom slučaju činjenice da su ti prostori naseljeni ruskim stanovništvom. "On jednako tako svoje političke rivale optužuje za vlastite postupke i, naravno, glumi da mu je stalo do diplomatskog rješenja, a ustvari kupuje vrijeme i priprema se za rat. On je zapravo razmonitarao mehanizme međunarodnog sporazumijevanja. Razgovarao je s predsjednikom Macronom ili sa kancelarom Scholtzom, glumio da traži jednu vrstu izlaza iz te situacije, međutim, već tada se pripremao za invaziju", rekao je Picula.

Na pitanje otkud tolika mržnja Putina prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Picula kaže da se ne radi o ničemu osobnom.

"Putinu smeta Ukrajina kao takva, kao zemlja u susjedstvu koja je velika, koja ima potencijal i koja razvija demokraciju. Zapravo, Putin ima neke druge ciljeve osim vojnog. On želi spriječiti razvoj demokracije u Ukrajini, on ne želi da u susjedstvu ima jednu veliku zemlju koja ide naprijed, ali jednako tako mislim da je bitan jedan aspekt o kojem se malo govori, Putin zapravo želi do kraja eliminirati političku opoziciju u samoj Ukrajini", objašnjava Picula.

Kaže da u razdoblju predsjednika koji je bio instalira od Moskve, protiv kojeg se narod pobunio, se na Majdanu mahalo zastavama EU, a ne NATO-a. Prema tome optužba da je Ukrajina poligon za sigurnosnu prijetnju Rusiji ne stoji, kaže.

"Svakako je jedan od ciljeva instalacija marionetskog režima u Kijevu. Ne zna se što je gore, Putinovo korištenje vojske ili slušanje njegovog narativa. Samo on trenutno zna što su konačni ciljevi njegovog projekta", kaže i dodaje da smatra da je cijela situacija posljedica sinteze njegove osobne ambicije u godini kada će se obilježiti sto godina od stvaranja Sovjetskog Saveza.

"Putin je rekao da je raspad SSSR-a bio najveća geopolitička katastrofa 20. stoljeća, ja sam uvjeren da on želi obnoviti Rusku Federaciju, barem njezin utjecaj na razini nekadašnjeg SSSR-a, i da to bude neka njegova baština", kaže.

'Nemojmo se zavaravati…'

Picula kaže da Putin želi da obnova ruskog utjecaja bude najvažnija geopolitička činjenica 21. stoljeća. "Nemojmo se zavaravati, on se upustio u ovo jer je procijenio da su njegovi oponenti na zapadu slabi. EU je prije svega zajednica država, autokracije brzo i lako donose odluke, EU treba više vremena da se odluka konsolidira. Ovo što se dogodilo u Ukrajini je zadesilo EU kao prvi nalet korone, ja vjerujem da će EU i SAD ovo shvatiti kao ozbiljan izazov", kaže.

Picula kaže da EU najprije mora ojačati svoje vojne kapacitete. "Prije dvadesetak godina bila je opća mantra da je EU okružena prijateljima. No, sada smo okruženi prstenom vatre. Zajednička sigurnosna vanjska i obrambena politika trebaju biti najmanje razvijene zajedničke EU obrane", zaključio je.

