EU bi mogla upotrijebiti dosad nezamislivu trgovinsku 'bazuku': 'Ovo je zastrašujuće vrijeme'

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je europskim saveznicima uvesti carine sve dok se Sjedinjenim Američkim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda. Njegova odluka potaknula je europske čelnike da razmotre dosad nezamislive načine odmazde protiv Washingtona, piše Politico.

Odnosi među saveznicima mjesecima su narušeni zbog američkog oklijevanja oko podrške Ukrajini, pritiska na zemlje Europske unije da prihvate nepovoljan trgovinski sporazum i zahtjeva saveznicima u NATO-u da drastično povećaju izdatke za obranu.

Dok Trump sve intenzivnije zagovara ideju preuzimanja Grenlanda, što je tijekom vikenda izazvalo prosvjede na ulicama Nuuka i Kopenhagena, europski su čelnici suočeni sa sve glasnijim zahtjevima da napuste blagi pristup i pripreme se za sukob.

Trgovinska 'bazuka'

Jedna od opcija za koju se zalažu političari centra i ljevice jest da Europa upotrijebi svoj Instrument protiv prisile, takozvanu trgovinsku "bazuku" EU-a. Riječ je o moćnom alatu za trgovinsku odmazdu. Izvorno osmišljen za odvraćanje Kine, Europi bi omogućio nametanje carina i ograničenja ulaganja protiv država koje krše pravila.

"EU bi trebala biti spremna primijeniti ciljane i proporcionalne protumjere. Aktivacija Instrumenta EU-a protiv prisile trebala bi se eksplicitno razmotriti, budući da je osmišljen upravo za situacije ekonomskog zastrašivanja ove prirode", napisala je Valérie Hayer, čelnica centrističke skupine Renew Europe u Europskom parlamentu, na X-u.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u objavi na X-u nagovijestio moguću odmazdu. Poručio je da će Europljani "odgovoriti na ujedinjen i koordiniran način ako se Trumpove carine potvrde."

Europski parlament spreman je blokirati ratifikaciju trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a. Čelnik konzervativaca Manfred Weber u subotu izjavio da "u ovoj fazi nije moguće" odobriti sporazum.

Instrument protiv prisile osmišljen za suparničke države bio bi primijenjen protiv najvećeg europskog saveznika. "Uvjeren sam da ne smijemo popustiti. Opiranje novom pokušaju poniženja jedini je način da se Europa konačno potvrdi kao geopolitički akter", rekao je Jérémie Gallon, bivši francuski diplomat.

'Imat će različiti modus operandi'

Unatoč pozivima na oštar odgovor, europske zemlje orijentirane na izvoz mogle bi se usprotiviti pokretanju potpunog trgovinskog spora sa Sjedinjenim Državama zbog Grenlanda.

Povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je za Deutsche Welle da bi bilo komplicirano odobriti trgovinski sporazum s SAD-om, ali nije spominjao primjenu Instrumenta protiv prisile. Šefčovič je naglasio da bi nedavno potpisani trgovinski sporazum s Mercosurom trebao "više nego nadoknaditi negativne posljedice povećanih carina koje su nametnule Sjedinjene Države".

Nove američke carine, upozorio je, mogle bi pokrenuti "vrlo opasnu silaznu spiralu" koju bi čelnici EU-a trebali "jednostavno izbjeći".

Jedan dužnosnik EU-a je za Politico rekao da je želja za sukobom vjerojatno mnogo manja u glavnim gradovima nego u Europskom parlamentu. "Veleposlanici će imati vrlo različit modus operandi. Rijetko su Europski parlament i Vijeće potpuno usklađeni, pogotovo po pitanju poput ovoga", rekao je dužnosnik pod uvjetom anonimnosti.

'Ovo je zastrašujuće vrijeme'

Očekuje se da će se europski čelnici voditi dugoročnim gospodarskim i sigurnosnim interesima bloka, odnosno očuvanjem NATO-a uz istovremeno jačanje sposobnosti Europe da postane samodostatna u obrani.

U skladu s tim, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je prošli tjedan najavila novu sigurnosnu strategiju za EU, a ovaj tjedan trebali bi biti otkriveni i novi planovi za jačanje kibernetičke sigurnosti.

Trenutni situacija između EU-a i SAD-a je bez presedana i predstavlja opasnost za transatlantski savez. "Ovo je zastrašujuće vrijeme. Moramo ostati mirni i nastaviti dalje", rekao je jedan dužnosnik EU-a.

