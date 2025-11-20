Drama na otoku! Vulkan izbacio pepeo i lavu: Evakuirani stanovnici, spašeni i zarobljeni penjači

Indonezijske vlasti evakuirale su u četvrtak više od 900 ljudi i olakšavale siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na otoku Javi pri čemu je zadržana najviša razina uzbune.

Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u srijedu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, dužnosnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.

Mount Semeru, Indonesia’s highest peak on Java island, has once again erupted with heightened volcanic activity ⤵️ pic.twitter.com/qqdgyi3VB6 — Anadolu English (@anadoluagency) November 19, 2025

Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, no sada im se pomaže da se evakuiraju, rekla je Septi Wardhani, dužnosnica nacionalnog parka Semeru. "Svi penjači sa svojim vodičima su sigurni", kazala je Wardhani za Reuters i dodala da je "situacija pod kontrolom".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ogroman oblak vrućeg pepela

Snimka indonezijske vulkanološke agencije pokazala je ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Posljednja velika erupcija bila je u prosincu 2021., kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

#Erupción🌋: del #Volcan⛰️ #Semeru, en la Isla de #Java en #Indonesia.



🔸️Se registran columnas de ceniza a gran altura y flujos piroclásticos en la ladera sureste.



🔸️Las cámaras de vigilancia quedaron destruidas.



🚦Las autoridades elevaron la alerta al nivel máximo,… pic.twitter.com/rd6NBCRquk — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) November 19, 2025

Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gdje se susreću tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.

Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetke djelatnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premješteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je dužnosnik agencije Prahista Dian. "Također smo rasporedili osoblje kako bismo provjerili ima li još uvijek zarobljenih stanovnika", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo nisu oblaci, već dramatični prizori vulkana: Laki Laki je opet erumpirao