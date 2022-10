240. je dan ruske invazije na Ukrajinu

Zelenskij: Rusi su minirali branu

Švedske kamere za brzinu u ruskim dronovima

TIJEK DOGAĐANJA:

Putin se smekšao?

12.07 - Turski predsjednik, Tayyip Erdogan, opetovano se pokušava predstaviti kao posrednik u naporima da se postigne neka vrsta mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine. U razgovoru s novinarima u svom zrakoplovu na povratku s putovanja u Azerbajdžan, čelnik je sugerirao da se nedavno promijenila volja njegovog ruskog kolege da se suštinski uključi u takve rasprave. Inzistirajući na tome da se i dalje nada da se može postići dogovor, Erdogan je rekao: "Vidio sam da je gospodin Putin puno mekši i otvoreniji za pregovore o ovom pitanju nego u prošlosti."

Za vrijeme evakuacije iz Hersona najmanje četiri civila poginula

12.04 - Dužnosnici koje je postavila Rusija optužili su u petak ukrajinske snage da su koristile rakete HIMARS koje je isporučio SAD za napad na ljude koji su se evakuirali iz grada Hersona pod ruskom kontrolom rekavši da su ubile najmanje četiri civila i ranile 13 drugih. Ukrajinski dužnosnik priznao je napad, ali je rekao da se dogodio nakon policijskog sata. Nije rekao kakvo je oružje korišteno. Vlasti koje je postavila Rusija u južnoj ukrajinskoj regiji koju je Moskva prošli mjesec proglasila pripojenom evakuiraju 50 do 60 tisuća ljudi preko rijeke Dnipra uoči očekivane ukrajinske protuofenzive.

Vladimir Rogov, dužnosnik ruske administracije susjedne regije Zaporižje, rekao je da je Ukrajina gađala civile američkim projektilima HIMARS. Ukrajinske snage "izvele su raketni napad na civilni prijelaz", rekao je Kiril Stremusov, zamjenik guvernera Hersona kojeg je postavila Rusija. Zamjenik predsjednika ukrajinskoga regionalnog vijeća u Hersonu - koji se nalazi na teritoriju pod kontrolom Kijeva - rekao je da su ukrajinske snage izvele napad na brodoko 23 sata po lokalnom vremenu, ali je zanijekao da je na njemu bilo civila.

Dužnosnik Jurij Sobolevskji rekao je da je napad izveden nakon policijskog sata i citirao izvješća koja govore da su neki ljudi koji se evakuiraju sa zapadne obale Dnipra bili dio ruskih sigurnosnih struktura. Ruske snage odbačene su 20-30 km u proteklih nekoliko tjedana i riskiraju da budu prikovane uz zapadnu obalu Dnipra dok Ukrajina vodi protuofenzivu u regiji. Ruski dužnosnici rekli su da neće odustati od grada. Herson će se boriti do posljednjeg i nitko neće predati grad, rekao je Stremusov.

Kako natjerati Rusiju da pravno odgovara za agresiju?

10.52 - Latvijski premijer Krisjanis Karins pozvao je europske čelnike da počnu raditi na tome kako Rusiju pravno smatrati odgovornom za svoje postupke tijekom rata. Govoreći drugog dana summita EU-a, rekao je: "Ruski rat postaje sve brutalniji, sada je otvoreno usmjeren ne samo na ukrajinsku vojsku, već i na ukrajinske građane i njihovu civilnu infrastrukturu. Da smislimo kako Rusiju također pravno smatrati odgovornom za zločine koje danas čine u Ukrajini." Estonska premijerka Kaja Kallas dodala je: "Definitivno moramo razgovarati o pravnom odgovoru na zločine agresije koji su počinjeni u Ukrajini… kojima se može baviti samo poseban sud."

10.48 - Nestale švedske kamere za brzinu pojavljuju se u bespilotnim letjelicama ruske proizvodnje u Ukrajini, navodi se u novinskom izvješću. Švedski list Aftonbladet navodi da je od kraja kolovoza više od 100 radara za brzinu vandalizirano i opljačkano diljem zemlje. Sumnja se da Rusija koristi opremu u dronovima koji su raspoređeni u Ukrajini. Švedska policija izjavila je novinama: "Svjesni smo glasina da se oprema koristi u ruskim bespilotnim letjelicama domaće izrade, ali ne možemo ići u detalje o našem obavještajnom radu." Ukrajinsko ministarstvo obrane prethodno je na internetu objavilo video rastavljanja srušene ruske bespilotne letjelice. Prikazuje Canon kameru (sličnu onoj koja se koristi u švedskim kamerama za brzinu) pričvršćenu trakom na dron.

'Moramo resetirati Rusiju'

10.10 - Ruski dobrovoljci koji se bore protiv svojih sunarodnjaka u Ukrajini mogu biti avangarda u budućoj revoluciji svrgavanja Vladimira Putina, rekao je istaknuti oporbeni čelnik. Ilija Ponomarev, član ruskog parlamenta od 2007. do 2016. i jedini koji je glasao protiv aneksije Krima 2014., rekao je za Newsweek da je Putin pripremio pozornicu za "novu rusku revoluciju" invazijom Ukrajine. "U našoj situaciji, mislim da ćemo se morati suočiti s nasilnim prosvjedom i oružanim prosvjedom, mislim da se to ne bi dogodilo bez oružanog otpora", rekao je Ponomarev. "Mislim da nema šanse da se to dogodi. Zato se pripremamo za ovo i zato pripremamo vojne elemente s Rusima upravo sada u Ukrajini, koji se bore uz ukrajinsku vojsku na prvim crtama… oni su spremni da odu u Rusiju u odlučujućem trenutku". Ponomarev, autor knjige Does Putin Have to Die?: The Story of How Russia Become a Democracy after Losing to Ukraine, živi u Ukrajini i služio je u jedinici koja je branila zemlju tijekom prvih dana invazije. Rekao je da oko 4000 ruskih državljana služi u ukrajinskim oružanim snagama, nekoliko stotina pripadnika namjenskih ruskih dobrovoljačkih pukovnija. "Nisam samo u kontaktu s njima, ja sam vrlo aktivno integriran", rekao je Ponomarev. "Trenutno ih je nekoliko stotina na prvim linijama. Ali u pripremi su tisuće."

Ponomarev je dospio na naslovnice ranije ove godine objavivši prethodno nepoznatu protuvladinu gerilsku skupinu Nacionalne republikanske armije, koja je preuzela odgovornost za atentat autobombom na Darju Duginu, kćer utjecajnog ideologa krajnje desnice Aleksandra Dugina. NRA - za koju nije bilo neovisne provjere - nije jedina gerilska skupina koja djeluje u Rusiji, rekao je Ponomarev. "Svakog dana vidimo nekoliko napada koji se događaju u Rusiji; paljenje vojnih postaja, sabotaže na željeznicama, novi val koji je upravo započeo s NRA-om bio je niz hakerskih napada na najkritičnije dijelove vladinih podataka", rekao je. "Sve se to događa." NRA, rekao je, "nisu jedini s kojima radimo, ja vrlo aktivno razgovaram s drugima. Postoji grupa koja se zove Crni most, postoji grupa koja se zove Militantna organizacija anarho-komunista, tu su desne skupine u Rusiji i u kontaktu smo s mnogima od njih", rekao je. "To je kao kod franšiza. Postoje određena načela i ljudi dolaze na njih kako bi bili dio nečega, ali mnogi ljudi rade svoje napade sami bez ikakve koordinacije. Rekao bih da se 50 posto napada u Rusiji odvija bez bilo kakve koordinacije."

Takve nove kampanje unutar Rusije trebaju ljudstvo, rekao je Ponomarev; otuda njegova podrška zabrani Europske unije turističkih viza za Ruse. "Potrebni su nam ljudi koji će ostati u Rusiji i boriti se", rekao je. Rusija još nije na rubu revolucije, ali nije daleko, rekao je Ponomarev. “Mislim da će se to dogoditi sljedeće godine”, rekao je. "On je jako radikalizirao društvo i zato sam u ožujku predvidio da će rođendan koji je imao upravo 7. listopada… taj rođendan biti njegov posljednji", rekao je Ponomarev o Putinu. "Stojim iza toga." Putinov pad, kada do njega dođe, ostat će zapamćen kao samoizazvan, dodao je. "Mislio sam da imamo još 10 godina, otkako je Putin osigurao svoj ponovni izbor, svoja ponovna imenovanja putem amandmana na ustav. Financijski, ruski režim je dobro stajao. Nije mu bilo značajnih prijetnji unutar društva. Nisam mislio da će napasti Ukrajinu i dovesti se u takvu smrtnu opasnost. Čim je počelo 24. veljače rekao sam da je počelo konačno odbrojavanje."

Daljnji porazi u Ukrajini - kao što je izvješće o predstojećem ruskom bijegu iz Hersona - mogli bi ubrzati proces. "To je kao žaba koju kuhaju. Temperatura stalno raste, ali postupno. Teritorijalni gubici imali bi veliki utjecaj", dodao je. "Povlačenje iz Harkivske regije imalo je svoj učinak na društvo i to je zapravo bio razlog mobilizacije…Gubitak Hersona imao bi još veći učinak." Ponomarev je rekao da se nada demokratskom sustavu koji će zamijeniti Putinovu revanšističku kleptokraciju, ukidajući položaj predsjednika i oslanjajući se na "kolektivno vodstvo". Ponomarevov deklarirani cilj je pomoći u uvođenju novog sustava, a zatim se povući kako bi napravio put neokaljanim nasljednicima. Sadašnjim elitama koje okružuju Putina, rekao je, ne smije se dopustiti da budu dio nove Rusije. "Većina njih ne želi ništa promijeniti", rekao je Ponomarev. "Oni se i dalje samo žele spasiti… oni ne dovode u pitanje porijeklo sustava i ne bismo im trebali dopustiti da sačuvaju sustav."

Ponomarev je upozorio da bi potpuni kolaps Rusije bio "opasan i kontraproduktivan za sve", iako je dodao da bi republike poput Čečenije mogle igrati za neovisnost. Moramo ponovno stvoriti Rusiju, rekao je. "Moramo istinski resetirati Rusiju, ponovno je izgraditi od nule."

Ruske žrtve u Ukrajini

9.46 - Ukrajina kaže da je do sada tijekom sukoba ubijeno više od 66.000 ruskih vojnika.

Američka poruka Ruskoj Federaciji

9.24 - Sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić osvrnuo se danas za N1 televiziju na fotografiju američke podmornice naoružane nuklearnim balističkim projektilima koja se nalazi u Arapskom moru. “To je vrlo jasna poruka Ruskoj Federaciji. Nuklearno oružje je u svojoj biti defenzivno, ima funkciju odvraćanja. Nastalo je u okviru jednog modela koji se naziva sigurnosna dilema. To znači da bilo tko, tko upotrijebi nuklearno oružje prema bilo kome, suočava se sa sposobnosti odgovora na prvi udar napadnute strane. To znači da bilo koji tip upotrebe tog oružja znači uzajamno uništenje. Upravo ta svijest o sposobnosti odgovora na prvi udar, onome tko razmišlja o upotrebi šalje jasnu poruku da će završiti na isti način. Naravno da i ovaj američki potez, ta demonstraciju sile s pokazivanjem, zaista neuobičajen. Nuklearna podmornica je još jedan dokaz američke odlučnosti u pogledu poruke Ruskoj Federaciji”, rekao je te napomenuo da upotreba nuklearnog oružja nije moguća jer ona zaista znači kataklizmu. “Međutim, ono što ostaje je da Rusija ima ozbiljan arsenal taktičkog nuklearnog oružja. Razlika je u jačini, ono ima ograničen utjecaj”, rekao je.

Rusi granatirali tijekom noći dijelove Ukrajine

8.25 - Veći dijelovi sjeveroistočne i južne Ukrajine bili su pod ponovnim udarima rano danas, dok je Rusija nastavila ciljati energetsku infrastrukturu. U Harkivu su projektili pogodili industrijsko postrojenje, rekao je regionalni gradonačelnik Ihor Terekhov. Dodao je da spasioci tek trebaju procijeniti štetu i nije jasno ima li smrtnih slučajeva. Regionalni guverner Harkiva Oleh Sinegubov rekao je da je pet osoba ranjeno. Eksplozije je u Zaporižju potvrdio regionalni guverner Oleksandr Starukh. Trenutno nisu dostupni nikakvi daljnji detalji, prenosi Sky News.

Rusija 'prebacuje vojnu opremu sa zapadne na istočnu obalu rijeke Dnjepar'

8.21 - Čini se da se Rusija priprema ukloniti vojne "elemente" sa zapadne obale rijeke Dnjepar u južnoj Ukrajini u iščekivanju ukrajinskog napredovanja, izvještava američki think tank. Institut za proučavanje rata rekao je da su računi Telegrama jučer tvrdili da su "ruske snage raspustile i opljačkale vatrogasnu stanicu u gradu Hersonu i prevezle vatrogasna vozila, ukradene civilne automobile i druge razne kućanske predmete preko rijeke Dnjepar do Hola Pristana." Dodaje se da trupe "premještaju vojnu opremu sa zapadne obale na istočnu obalu" suočene s "nedavnim ukrajinskim napredovanjem". Lokalna izvješća također uključuju "satelitske snimke koje pokazuju ruski teretni trajekt kako putuje preko rijeke Dnjepar od Kozatske (zapadna obala) do Nove Kakhovke (istočna obala)", navodi se. Smatra se da je ovo kretanje u tijeku od početka listopada. ISW je dodao: "Ova izvješća pokazuju da ruske trupe vjerojatno namjerno uklanjaju velike količine osoblja i opreme sa zapadne obale rijeke Dnjepar. Ruske snage su vjerojatno naučile, barem djelomično, iz svojih neuspjeha tijekom paničnog ruskog povlačenja iz Harkivske oblasti suočene s prethodnom ukrajinskom protuofenzivom."

2000 novih ruskih novaka stiže kako bi 'popunili gubitke' u Hersonu

8.14 - U svom posljednjem brifingu, Glavni stožer ukrajinske vojske je rekao da je do 2000 mobiliziranih ruskih vojnika stiglo u okupiranu regiju Herson kako bi "popunili gubitke i ojačali jedinice". Nejasno je što se točno događa u južnoj regiji, ali Rusija je prošli tjedan najavila evakuaciju s lijeve obale Dnjepra. Stručnjaci kažu da je jasno da se "nešto" događa, s prekidom vijesti iz Kijeva što ukazuje na ukrajinska kretanja koja su u tijeku ili će tek biti. Danas je Ukrajina rekla: "Prema dostupnim informacijama, na privremeno okupirano područje regije Herson, radi popunjavanja gubitaka i jačanja jedinica na liniji sudara, stiglo je do 2000 ljudi iz mobiliziranih Rusa. Istodobno su okupacijske vlasti izdale naredbu o pripremi evakuacije za takozvane 'bankarske institucije', pripremljene su liste za evakuaciju uvezenih ruskih zdravstvenih radnika i učitelja. Humanitarne ustanove u Hersonu prestale su s radom."

Brojne eksplozije u Harkivu

7.46 - Rano jutros u sjeveroistočnom ukrajinskom gradu Harkivu odjeknula je serija eksplozija. Gradonačelnik Igor Terekov objavio je da su se u gradu čule "brojne eksplozije", te pozvao građane da budu "izuzetno oprezni".

7.42 - Mobilizirano je oko 2.000 ruskih vojnika koji su stigli u okupiranu regiju Herson kako bi "popunili gubitke i ojačali jedinice". Stručnjaci kažu da je jasno da se "nešto" događa, piše Sky News.

Ukrajina od Srbije traži izručenje špijuna Naumova

7.19 - Ukrajina traži izručenje špijuna Andreja Naumova, koji je 7. lipnja uhićen na graničnom prijelazu Preševo, dok je iz Srbije pokušao ući u Makedoniju, objavio je BBC. Naumov je pobjegao iz Ukrajine 23. veljače nakon što je Rusija napala tu zemlju i sada se nalazi u Srbiji, a Ukrajina traži njegovo izručenje, navodi BBC pozivajući se na izvor iz visokog suda u Nišu.

Špijun Naumov osumnjičen je da je Rusima dao povjerljive sigurnosne podatke vezane uz nuklearnu elektranu u Černobilu. U trenutku uhićenja s njim je u automobilu bio i njemački državljanin, dok je u vozilu, ističe se, pronađena i veća količina novca kao i dva smaragda. Nakon što su pronađeni novac i smaragdi Naumov je uhićen. Predsjednik Ukrajine Zelenskij Naumovu je još 1. travnja skinuo sve činove, a Rusija mu je ponudila politički azil u zamjenu za svjedočenje protiv Zelenskog.

Zelenskij: Rusi su minirali branu

7.15 - Rusi su minirali branu i jedinice hidroelektrane Kahovka, a u opasnosti je više od 80 mjesta, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, u četvrtak, tijekom videoobraćanja Vijeću Europe. Zelenskij je kazao da su Rusi minirali važnu branu na rijeci Dnjipro u južnoj regiji Herson, kao i obližnju hidroelektranu, .

“Imamo informaciju da su ruski teroristi minirali branu i jedinice hidroelektrane Kahovka”, rekao je Zelenskij Vijeću Europe tijekom videoobraćanja.

Radi se o jednom od najvećih energetskih postrojenja koje sadrži oko 18 milijuna kubičnih metara vode.

Predsjednik je istaknuo i da će, ako ruski teroristi raznesu tu branu, više od 80 mjesta, uključujući Herson, biti poplavljeno.

"Stotine tisuća ljudi moglo bi patiti. Može uništiti najveće zalihe vode za jugu Ukrajine. Ovaj potez ruskih terorista može ostaviti nuklearku Zaporižje bez vode za hlađenje reaktora. Posljedice mogu dovesti do povijesne katastrofe”, naglasio je Zelenskij.

Inače, brana i hidroelektrana radile su smanjenim kapacitetom jer su to područje, još u ožujku, zauzele ruske snage. Ukrajinske snage su oko 40 kilometara sjeverno od brane, a tijekom posljednja četiri mjeseca pokrenuli su nekoliko napada na most koji je dio brane kako bi spriječili da ga ruska vojska koristi.

Zaharova: 'Isporuke oružja Ukrajini približavaju NATO izravnom sukobu s Rusijom'

7.03 - Dotok oružja NATO-a u Ukrajinu i vojna potpora Kijevu približavaju savez opasnoj liniji izravnog vojnog sukoba s Rusijom, rekla je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova na brifingu za novinare u četvrtak. “Čini se da se zemlje NATO-a utrkuju jedna s drugom u opskrbi kijevskog režima oružjem i streljivom, davanju obavještajnih podataka, obuci osoblja i izdavanju uputa za vođenje borbenih operacija, čime se sve više približavaju opasnoj crti izravnog oružanog sukoba s Rusijom“, rekla je Zaharova, javlja TASS.

Zaharova je skrenula pozornost na činjenicu da je zapadna vojna potpora Ukrajini, prema posljednjim podacima, već dosegla 42,3 milijarde dolara, od čega je SAD dao 28,3 milijarde dolara. "Vi (zemlje NATO-a) niste samo suučesnici zločina koje čini kijevski režim, vi ste upravo oni koje redovito spominjete u svojim izjavama i deklaracijama. Vi ste pokrovitelji terorističkih aktivnosti koje se odvijaju pod okriljem režima u Kijevu i uz izravno sudjelovanje NATO-a – i kao saveza predvođenog SAD-om i kao njegovih pojedinačnih članica”, rekla je Zakharova.