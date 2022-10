Na ratištu u Ukrajini djeluje kako se sve sprema za bitku za Herson. Dok Rusija iz dana u dan uništava elektroenergetsku mrežu i drugu ključnu infrastrukturu Ukrajine, gurajući je u "mrak i hladnoću" uoči početka zime i nastojeći tako slomiti volju stanovništva, ukrajinske snage navodno spremaju ofenzivu u regiji Herson na jugu zemlje. Tu regiju, skupa s još trima, Rusija je nedavno anektirala, a grad Herson bio je prvi koji su ruske snage zauzele na početku invazije koncem veljače.

Stanje u Hersonu i tamošnjoj regiji već danima je napeto. Ruska vojska premješta naoružanje i vojnu opremu na istočnu obalu Dnjepra i prisilno evakuira stanovništvo. Dosad je navodno evakuirano već 60 tisuća civila pa sve upućuje na to da se ondje sprema velika bitka.

Stižu proturječne informacije, ne zna se što se zapravo zbiva

Osim velike bitke moguć je i "veliki potop" u ruskoj režiji. Naime, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je, obraćajući se Vijeću Europe, kazao da su Rusi minirali branu i hidroelektranu Kahovka na rijeci Dnjepar, uzvodno od Hersona, u čijoj akumulaciji je 18 milijuna kubnih metara vode. Ako bi brana bila srušena - kazao je Zelenskij - više od 80 naselja, uključujući sâm Herson, bilo bi potopljeno, a stotine tisuća ljudi ugorženo. Ujedno bi i nuklearna elektrana Zaporižje mogla ostati bez vode potrebne za hlađenje reaktora. "To bi dovelo do povijesne katastrofe”, poručio je Zelenskij.

Ukrajinski izvori tvrde da je na područje Hersona stiglo 2000 svježe mobiliziranih ruskih vojnika kako bi popunili gubitke u tamošnjim jedinicama. Za to vrijeme okupacijske ruske vlasti uzbunjuju lokalno stanovništvo govoreći im da će ukrajinska vojska granatirati stambena područja. Novi zapovjednik ruskih snaga u Ukrajini, general Sergej Surovikin tvrdi, pak, da su ukrajinske trupe, koristeći američke raketne sustave HIMARS, već gađale ciljeve u Hersonu, a proruski čelnik Hersona, Kiril Stremousov, poručio je da će "vrlo skoro" započeti bitka za taj grad.

S druge strane, ukrajinska strana poručuje da Rusi u Hersonu straše građane lažnim vijestima o granatiranjima te da "organiziraju propagandnu predstavu s evakuacijom".

'Urušavanje brane značilo bi ozbiljnu katastrofu'

Nije posve jasno što se događa na tom području, ali je gotovo izvjesno da se priprema bitka koja bi mogla biti prijelomna, barem u ovoj fazi rata. Isto tvrdi i Marinko Ogorec, sigurnosni stručnjak i predavač na veleučilištu Velika Gorica.

"Teško je procijeniti što se zbiva i što se sprema na području Hersona, jer nijedna strana, naravno, neće iznijeti svoje krajnje planove i namjere. Ako bi došlo do urušavanja brane Kahovka, definitivno bi nastupila ozbiljna katastrofa na cijelom tom prostoru s velikim brojem žrtava. Ne znam planiraju li Rusi to naporaviti ili ne, ali činjenica jest da bi nakon rušenje te brane uslijedila ozbiljna eskalacija sukoba", kazao je Ogorec za Net.hr.

"Dođe li do odbacivanja ruskih snaga s tog područja, onda bi mogli govoriti o prekretnici u ovome ratu. No, to još uvijek ne bi okončalo rat. Drugim riječima, rat će se nastaviti, ali s dosta lošijim pozicijama Rusije nego što su sada. To je ono što se može očekivati", dodao je Ogorec.

'Rusima je Herson platforma za nastavak operacije prema Odesi'

Nesumnjiv je geostrateški, ali i simbolički značaj Hersona za Rusiju. Bio je to prvi grad koji su zauzeli kada su otpočeli invaziju na Ukrajinu potkraj veljače.

"I ne samo to! Herson je i svojevrsna platforma za eventualni nastavak ruske operacije prema Mikolajivu i Odesi. Prema tome, pad Hersona bio bi ogroman i strateški i taktički gubitak za Rusiju. To je područje od početka rata ključno za ono što se zbiva na ratištu u Ukrajini", smatra Ogorec.

Na pitanje bi li rušenje brane i potapanje područja koje je nedavno anektirao bio iracionalan čin Moskve, Ogorec kaže da je cijeli rat u Ukrajini započeo posve iracionalno. Stoga, kaže, treba uzeti u obzir mogućnost da Rusi izazovu katastrofu na tom području, iako su je anektirali i proglasili svojom.