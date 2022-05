Europom i Sjevernom Amerikom šire se majmunske boginje, bolest koja je dosad bila tipična samo za pojedine dijelove Afrike. U Hrvatskoj zasad nema zabilježenih slučajeva zaraze. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić kazala je za HRT že da je riječ o virusnoj bolesti koja se prvi puta pojavila 70-ih godina prošloga stoljeća.

"Zovu se majmunske boginje, ali smatra se da majmuni, kao i ljudi, nisu glavni rezervoari, već da su slučajni domaćini. Najčešće se tu radi o malim, sitnim glodavcima, uključujući miševe, štakore i vjeverice te brojne primate", rekla je Markotić, dodavši da postoji mogućnost prijenosa s čovjeka na čovjeka, sa životinje na čovjeka, ali i s čovjeka na životinju.

Markotić: 'Smrtnost je do 10 ili 11 posto'

Bolest počinje visokom temperaturom, općim lošim stanjem, iscrpljenošću i jakom glavoboljom, a trećeg ili četvrtog dana se pojavi osip.

"Prvo na mjestu inicijalnog ulaza, a onda se dalje širi od lica, ekstremiteta, trupa, a na kraju po dlanovima i tabanima. Sami simptomi sliče velikim boginjama. (…) Također imamo jako otečene limfne čvorove", opisala je Markotić simptome.

"Ova bolest je puno lakša nego velike boginje. Smrtnost je negdje do 10 ili 11 posto. Opet više u osjetljivim populacijama", dodala je.

Bolest može biti i asimptomatska, naglasila je te objasnila koliko traje inkubacija.

"Ljudi su infektivni kada se pojave simptomi bolesti, međutim pretpostavlja se da pred kraj inkubacije mogu također postati infektivni. Inkubacija je od šest do otprilike 12 dana, a može trajati i do tri tjedna", kazala je Markotić uz napomenu da je riječ o opasnoj bolesti s potencijalom širenja.

U opasnosti svi koji su u kontaktu sa zaraženim

Majmunske boginje zbunjuju zdravstvene stručnjake diljem svijeta i izazivaju zabrinutost. Prema servisu Our World Of Data, do četvrtka je bilo 329 potvrđenih i sumnjivih slučajeva u 22 zemlje izvan Afrike, gdje je virus endemičan. Prije ove epidemije, slučajevi su bili isključivo povezani s putovanjima u regije u kojima je virus endemski ili s uvezenim životinjama koje su bile nositelji virusa. Većina novih slučajeva proširila se seksom, ponajviše među muškarcima koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da bi svatko mogao biti u opasnosti od zaraze virusom. Djeca, trudnice i imunokompromitirani su posebno ugroženi.

"U opasnosti je svatko tko ima bliski kontakt s nekim tko je zarazan", objavljeno je u srijedu na web stranici WHO-a.

Rizici za širu javnost su niski

Majmunske boginje dio su iste "obitelji" kao i velike boginje, ali najčešće manje teška bolest. Cijepljenje protiv velikih boginja pokazalo je 85 posto učinkovitosti protiv majmunskih boginja. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kažu kako je malo vjerojatno da će biti potrebno masovno cijepljenje radi suzbijanja epidemije. No, s obzirom na tempo izbijanja i nedostatak jasnoće uzroka, zdravstveni stručnjaci pozivaju ljude da pripaze na higijenu i prakticiraju siguran seks kako bi pomogli u kontroli širenja.

Dok se zdravstveni stručnjaci slažu da su rizici za širu javnost niski, postoji nekoliko mjera opreza koje se mogu poduzeti da bi se smanjio rizik od zaraze virusom, piše CNBC.

Što učiniti da se zaštitimo?

Ovo su glavne mjere opreza za smanjivanje rizika od zaraze:

Izbjegavajte kontakt s osobama kojima je nedavno dijagnosticiran virus ili onima koji su možda bili zaraženi.

Nosite masku za lice ako ste u bliskom kontaktu s nekim tko ima simptome.

Koristite kondome i pripazite na simptome ako ste nedavno mijenjali seksualne partnere.

Izbjegavajte kontakt sa životinjama koje bi mogle biti nositelji virusa. To uključuje bolesne ili mrtve životinje, a posebno one s poviješću infekcije poput majmunia glodavaca i prerijskih pasa.

Prakticirajte dobru higijenu ruku, osobito nakon kontakta sa zaraženim i potencijalno zaraženim životinjama ili ljudima. Operite ruke sapunom i vodom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

Koristite osobnu zaštitnu opremu (PPE) kada ste u dodiru s onima kojima je potvrđena infekcija majmunskim boginjama ili se sumnja na nju.

Jedite samo meso koje je temeljito termički obrađeno.

Majmunske boginje mogu se prenijeti preko raznih površina i materijala, pa valja izbjegavati kontakt s materijalima koji su bili u kontaktu s bolesnim čovjekom ili životinjom.

Što učiniti ako se zarazimo?

"Ovaj je virus super stabilan izvan ljudskog domaćina, tako da može živjeti na predmetima poput deka i sličnih stvari”, rekao je dr. Scott Gottlieb, bivši čelnik američke Agencije za hranu i lijekove.

"Bilo bi dobro redovito prati odjeću i posteljinu na visokoj temperaturi", rekao je za CNBC Emmanuel Andre, profesor medicine na belgijskom sveučilištu Ku Leuven. “Opća populacija ne treba poduzeti mnogo više mjera opreza od onih uobičajenih. Ako su ljudi u visokorizičnoj populaciji, gdje su svjesni da su u okruženju visokog rizika, onda bi trebali poduzeti dodatne mjere opreza", dodao je.

CNBC piše i što učiniti ako dobijete majmunske boginje: