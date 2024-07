Veteran koji je 14 godina proveo kao elitni snajperist u kanadskoj vojsci i štitio kanadskog premijera, Dallas Alexander, vjeruje da je napadač Thomas Matthew Crooks (20) imao pomoć tijekom izvršenja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa u subotu u Pennsylvaniji.

"Dobro sam upoznat s ovakvim stvarima i znam kako bi to trebalo izgledati. Uopće ne sumnjam da je napadač imao pomoć unutar agencije, organizacije ili pak vlade", kazao je Alexander koji drži svjetski rekord u najdužem potvrđenom ubijanju snajperom, u videu objavljenom na njegovim društvenim mrežama.

'Cijela priča nema smisla'

Trumpa je na skupu u Pennsylvaniji po uhu okrznuo jedan metak dok je govorio na pozornici. Vjeruje se da je napadač ispalio ukupno osam ili devet hitaca s krova zgrade udaljene oko 120 do 150 metara. Istraga još traje, no vjeruje se da je dvadesetogodišnji Crooks djelovao sam.

"Čim sam vidio fotografiju iz zraka, odmah mi cijela priča nije imala smisla. Ne možete usred bijela dana doći na krov zgrade koja se nalazi samo nekoliko stotina metara dalje od predsjednika. Ne možete doći u tu poziciju s oružjem dok predsjednik drži govor. To se jednostavno ne može dogoditi. Čak ne morate biti ni snajperist da bi vam to bilo je*eno jasno. Ti krovovi su najočitija mjesta na cijelom svijetu. Čak i učenici sedmog razreda znaju, kad ih pitaju što treba napraviti za osiguranje neke osobe, da prvo treba pregledati krovove oko mjesta na kojem se osoba nalazi i koje su u dometu oružja", tvrdi Alexander, prenosi Daily Mail.

Naglašava da ne upire prste ni u koga, no ističe da je "previše očito da je napadač imao pomoć da stigne do tamo". Bivši snajperist, sada country pjevač, uvjeren je da je napad morao biti isplaniran do jedne razine.

'Očito je da mu je netko pomogao'

"Bilo da je netko zažmirio na jedno oko ili je to strateški isplanirano, a moralo je biti isplanirano do jedne razine jer takvi događaji nisu mala stvar", objasnio je.

Osim Trumpa koji je lakše ozlijeđen, na skupu su ozlijeđene još dvije osobe koje su u teškom stanju. Preminuo je 50-godišnji dobrovoljni vatrogasac koji je štitio svoju obitelj kad su odjeknuli pucnjevi.

Napad na Trumpa na subotnjem predizbornom skupu otvorio je pitanja o tome kako je republikanski predsjednički kandidat zaštićen tijekom kampanje i što je uzrokovalo očite sigurnosne propuste na tom skupu. Barem jedna osoba za strane je medije potvrdila da je bezuspješno pokušala upozoriti policiju i američku tajnu službu na navodnog snajperista koji se penje na obližnji krov izvan sigurnosnog područja skupa u Butleru.

Republikanski zastupnici najavili su pokretanje brze istrage o tome kako se napadač uspio popeti na krov obližnje zgrade i ispaliti toliko hitaca prije nego što ga je ubila tajna služba.

Ravnateljica tajne službe Kimberly Cheatle pozvana je na saslušanje 22. srpnja.

