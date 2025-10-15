Električni auto se zapalio, vozača progutao plamen: Širi se zastrašujuća snimka

Električni automobil Xiaomi zapalio se nakon naglog problema s naponom. Vozač je ostao zarobljen u vozilu i živ je izgorio. Incident je pokrenuo hitna pitanja o sigurnosti električnih vozila i značajkama za evakuaciju u slučaju nužde.

A driver in China died after crashing his Xiaomi SU7 electric vehicle, which caught fire.



Following a power failure, the doors locked and rescue attempts failed.



Xiaomi shares fell about 9% after the incident.pic.twitter.com/zEQ44vJENJ — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

Zastrašujući video koji prikazuje električni automobil Xiaomi u plamenu kruži društvenim mrežama, izazivajući zabrinutost i šok nakon što je potvrđeno da je vozač ostao zarobljen unutra i izgorio, piše India Daily.

Prema izvješćima Free Press Journala, incident se dogodio u Chengduu, a u njemu je sudjelovao model Xiaomi SU7 koji se zabio u ogradu i zapalio. Kvar je uzrokovao automatsko zaključavanje vrata automobila, zbog čega vozač nije mogao pobjeći jer je plamen u trenu progutao vozilo.

Prolaznici su ga pokušali spasiti

Na snimci se vide prolaznici koju pokušavaju provaliti, ali svi pokušaji spašavanja tragično su propali, što je dodatno pojačalo rastuću uzbunu oko sigurnosnih mehanizama električnih vozila.

Isječak je pokrenuo nekoliko rasprava na društvenim mrežama, a korisnici su zahtijevali odgovornost tvrtke i postavljaju hitna pitanja o sigurnosnim standardima za električna vozila i sigurnosnim mehanizmima za hitne slučajeve u pametnim automobilima.

Također su pozvali proizvođače električnih vozila da ugrade pristupačne sigurnosne alate - poput unutarnjih aparata za gašenje požara ili uređaja za razbijanje prozora - koji bi se mogli koristiti u slučaju kvara ili nestanka struje.

