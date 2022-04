Zemlje Južne Amerike uporište su balkanskih narko-kartela, a jedna se država među njima ističe kao izvor droge - Ekvador. Tu državu u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike na obali Tihog oceana za svoje je poslove odabrao i uhićeni narkobos Darko Šarić. Njegov je glavni suradnik Milan Milovac Cigla do ubojstva, za čiju je organizaciju osumnjičen upravo Šarić, bio u "centru zbivanja" i iz Ekvadora vukao sve konce i upravljao poslovima, piše srpski Blic.

Objavljeni rezultati istrage tamošnje policije pokazali su da je njihovo poslovanje u Ekvadoru funkcioniralo po istim principima po kojima to čini i balkanska mafija, a prema izvještaju Ujedinjenih naroda, mafija s naših prostora rukovodi sa čak 40 posto svjetskog tržišta. U posljednjih pet godina Ekvador je postao glavni izvor "robe", ali i oaza u kojoj se skrivaju.

O zastupljenosti "balkanskih kriminalaca" u toj zemlji najbolje govori činjenica da tamošnja policija ima naziv samo za njih - "Operacija Balkan", kojom istražuju sve; od njihova dolaska u zemlju, života i poslova.

'Tihi i neuočljivi' sve do jednog trenutka

Zašto baš Ekvador? Razloga je nekoliko, a prvi je vjerojatno jednostavna mogućnost samog ulaska u zemlju, budući da "Balkancima" nije potrebna viza te ih nitko ne provjerava pri ulasku. Tužitelj u Ekvadoru, Cezar Pena Moran, koji je nekoć bio zadužen za vođenje istrage u vezi sa balkanskom mafijom, opisao je balkanske mafijaše kao "tihe i neuočljive", sve do jednog trenutka.

"U zemlju uđu 'ispod radara' i pritajeni su. Mnogi često i ne izlaze iz svojih 'jazbina' dok je dan. Sve njihove aktivnosti se svode na posjet lukama i tome da sudjeluju na sastancima. Kada se posao dogovori, vraćaju se u matičnu zemlju", kazao je Pena Moran.

Osim toga, utvrđeno je da su Balkanci uspostavili odlične veze i mreže po cijelom svijetu, posebno s Talijanima. Njihovu je strategiju Pena Moran usporedio s onom koju primjenjuju iskusni boksači - dolaze na odredište, zadaju jak udarac i onda se povlače, ali se ne isključuje mogućnost njihovog povratka. U zemlju ulaze kao turisti ili navodni biznismeni, kako ne bi privukli pažnju. Iz istog razloga sa sobom vode i obitelj - supružnike, djecu, roditelje. Da bi opravdali zaradu otvaraju male firme. Rezultati su pokazali da balkanska mafija dobro posluje na čitavom kontinentu i da su se mnogi članovi infiltrirali među lokalne kartele.

Upravo se navedeno može primijetiti i u slučaju Šarićeve ekipe - od dolaska u zemlju, preko poslovanja, do tišine i krize oko posla te naposljetku i ubojstva. Milan Milovac Cigla je 2014. godine od svog kuma Šarića preuzeo "operativno vođenje klana", a nakon akcije "Balkanski ratnik" 2010. godine, za njim je raspisana Interpolova tjeralica.

Milovac preuzeo posao

O Cigli se od tog trenutka do 2021. kada je ubijen, nije znalo ništa, a u zemlje latinske Amerike je ušao neprimijećeno, vjerojatno koristeći lažne dokumente. Milanovac je ubijen pod još dosad nerazjašnjenim okolnostima. U međuvremenu je talijanska policija došla do imena Milana Milovca u istragama narko-poslova, koja ga je osumnjičila da je rukovodio dijelom grupe koja je bila stacionirana u Milanu, a odakle se rukovodilo uličnom distribucijom kokaina po Italiji i EU.

Milovac je, kako se doznalo, sastavljao grupe od po sedam članova, čiji je zadatak bio organizirati uličnu prodaju po velikim europskim gradovima. Zbog toga, i bliskosti sa Šarićem, prema saznanjima talijanske policije, već je tada bio u vrhu piramide tada najmoćnijeg balkanskog narko-klana. Pored toga, rukovodio je kartelima u Južnoj Americi.

'Svoje si oslobodio, mogao si i mene'

Prema porukama koje su razmjenjivali Milovac i Šarić, a do kojih je došla policija, Milovac nije svojevoljno toliko dugo ostao u Ekvadoru. "Pretpostavljam da si ljut na mene i pozivam te da samo kažeš ili narediš što treba i ja ti nikada neću reći ne. Ali ti druge čuvaš, baš one koje te žele prevariti, a mene šalješ na sastanke. Zajedno smo došli u Ekvador, a onda ste me ovdje ostavili. Usprkos tome, ja ti nikada neću reći ne. Sve si svoje oslobodio pa si mogao i mene. I ja imam djecu", pisao je Milovac u prosincu 2019. godine Šariću.

Iz poruka je razvidno da neko vrijeme u klanu nisu "cvale ruže", što je i dovelo, kako su sumnja, do Cigline smrti. U njegovim rukama, navodno, bile veze sa tamošnjim kartelima, kupovina i organiziranje šverca kokaina prema Europi.

Darko Šarić nedavno je uhićen sa svojim najbližim suradnicima zbog sumnje da je organizirao kriminalnu grupu koja se bavila krijumčarenjem narkotika iz Južne Amerike i koja je počinila ubojstvo njegovog kuma i suradnika, Milana Milovca Cigle.