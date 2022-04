U međunarodnoj akciji koju su koordinirale europska policija (EUROPOL) i pravosudna agencija (EUROJUST), uz sudjelovanje srpske i hrvatske policije uhićeno je više pripadnika organiziranih kriminalnih skupina. Uhićeno je pet članova skupine koja je djelovala na teritoriju Srbije, Europe i Južne Amerike, među kojima i Darko Šarić, kojem se već sudi za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Europu.

Čak ni svi sudski postupci koju su se vodili protiv crnogorskog narkobosa zapravo nikad nisu zaustavili djelovanje kokainske hobotnice: Šarić se od 2014. nalazio u srpskom zatvoru, a protiv njegovog hrvatskog suradnika Petra Ćosića u Splitu se vodio dugotrajan postupak.

Pritvor kao taktički potez?

Šarić je kasno sinoć, pod pratnjom brojnih automobila i specijalaca prepraćen na Specijalni sud u Beogradu. Uhićen je jučer u svojoj vili na Dedinju u kojoj je bio od prosinca u kućnom pritvoru.

"Mislim da je to bio taktički potez srpskih i europskih policija da se on pusti na slobodu da bi se on raskomotio. Za to vrijeme su pregledani njegovi satelitski i drugi telefoni, SKY telefoni i ustanovljeno je da on, zapravo, rukovodi dijelom tih narko poslova i iz zatvora", kazao je za RTL Danas Božidar Spasić, stručnjak za sigurnost.

Istražni sudac zagrebačkog Županijskog suda u četvrtak navečer prihvatio je kompletan prijedlog Uskoka te odredio istražni zatvor protiv svih osumnjičenika: Ćosića, njegova nećaka Manuela Vulića, poduzetnika Ante Vrcana, Marka Carevića, Dragana Kričke, Luke Jerkovića, Vjekoslava Junkovića te Gorana Vuka. Vulić je zasad jedini nedostupan te je za njim u tijeku raspisivanje međunarodne tjeralice i europskog uhidbenoga naloga. Osim spomenutih, u zatvoru se na odsluženju kazne zbog krijumčarenja kokaina u luci Ploče već nalaze zagrebački poduzetnik Oliver Čokara i Anđelko Oršulić.

Ćosića i ostale tereti se da su od 2019. do uhićenja iz Južne Amerike, konkretno iz Ekvadora; organizirali niz pošiljki kokaina (pošiljke su varirale od po nekoliko desetaka kilograma do pola tone), neki od njih paralelno su s krijumčarenjem kokaina imali vlastiti posao dostave krijumčarenih kalašnjikova, uzija, ručnih bombi i eksploziva iz BiH pripadnicima francuskoga podzemlja te u jednoj epizodi krijumčarili i ilegalce.

Također, Ćosiću i njegovom nećaku Vuliću na teret se stavlja da su zajedno s nepoznatim osobama organizirali likvidaciju Milana Milovca, zvanoga "Čupavi".

Tajni messenger

No, kako su operirali Šarić i ekipa? Veći dio dokaza protiv ove skupine pribavljen je uz pomoć međunarodne policijske suradnje kojom je probijena enkriptirana komunikacija na tajnom messengeru SKY, piše Jutarnji list.

Radi se o posebnom programu koji se instalira na mobilni uređaj na način da bude sakriven unutar kalkulatora. Kada se u kalkulator unese tajni PIN, otvara se skriveni messenger, na kojemu se osoba pojavljuje pod određenim nazivom (tzv. nick) i PIN-ovima, tako da je u prikupljenoj komunikaciji još uvijek veliki broj tajnih sugovornika čiji je identitet ostao nepoznat.

Posebno je zanimljiva osoba koja se skriva iza PIN-ova 8I1JDW, 2MIPSK, F8BD55, budući je riječ o nekome kome su Ćosić, ali i drugi osumnjičenici, pa i ubijeni Milovac, iskazivali veliki respekt i odanost. Misteriozni "gospodin 8I1JDW, 2MIPSK, F8BD55" pojavljuje se samo u komunikaciji kojom se dogovara ubojstvo Milovca, inače dugogodišnjega Šarićeva suradnika koji je prije desetak godina pobjegao u Ekvador skrivajući se pred istragom srpske policije u akciji "Balkanski ratnik".

Iako je velik dio tajnih nikova i pinova ostao nepoznat, policija je identificirala velik dio osoba; između ostaloga i Ćosić, čiji je nick bio "Giboni", Milovca s nickom "Ludi", Čokare s nickom "9" i drugih.

Čitatelji nadziranih razgovora skinutih sa SKY-ja mogu saznati o problemima utovara kokaina u već postojeće kontejnere s nekom drugom robom, prijevoza kontejnera na međunarodnim teretnim brodovima koji plove pod raznim svjetskim zastavama ali i problema kada krijumčari kokain trebaju izvaditi iz zavarenih kontejnera, a pritom kontejnere s "bananama" pustiti da nastave svoj put prema odredištu. Vidljivi su problemi sa stalnim kalkulacijama i nestancima dijelova isporuka, za koje onda krijumčari krive jedni druge. Kilogram kokaina u Ekvadoru plaćali su između 4500 do 5000 eura, a u Europi bi ga prodavali za otprilike 28.000 eura.

Osim toga, mobitelom se snimao i utovar kokaina u kontejner kako bi se vidjeli kako su paketi izgledali kad su ukrcani, kakav su pečat imali, a sve s ciljem da bi osoba u Europi mogla lakše izvaditi "robu" iz kontejnera.

'Akcija' u Njemačkoj

Prva od pošiljki čije se krijumčarenje stavlja na teret Ćosiću i drugima potječe s kraja 2019., a radilo se o pola tone kokaina koji je Milovac u jednom kontejneru ukrcao na teretni brod Zlata R., koji plovi pod liberijskom zastavom i koji je nakon 20-ak dana uplovio u antverpensku luku.

Međutim, kokain na koncu nije izvađen iz kontejnera, zbog čega je kokain neplanirano drugim brodom nastavio u Hamburg. Ta neplanirana situacija primorala ih je da angažiraju još dvojicu pomagača da u Njemačkoj iz kontejnera izvade kokain, a u tome su uspjeli tek nakon što su 30. prosinca 2019. presreli kamion koji je vozio kontejner.

"Kreće akcija. Napadaju da otmu kamion", javlja se u grupu jedan od krijumčara. "Odradiće oni to. To je njima rutina", kaže drugi. Njemački su pomagači za svoje usluge nagrađeni sa 150 kg kokaina, a Šarac je preuzeo ostalih 350 kg te ih prodao za 9,8 milijuna eura. U ovoj je "akciji", sudeći po komunikaciji koja se odvijala, bila angažirana ekipa "podizvođača". Jedan od njih Ćosiću je poslao screenshot cjenika na kojemu su upisane varijante "spašavanja kokaina" te uz stavku "cijena za otmicu vozača kamiona i kamiona 30%", na što je Ćosić napisao: "Nećemo propasti zbog 30%".

Pošiljke za luku Ploče

Krenule su potom i pošiljke za luku Ploče, a u kojima je navodno sudjelovao i nedavno uhićeni i osuđeni Oliver Čokara koji je "pao" na četvrtoj po redu isporuci. Na jednoj od prijašnjih pošiljki je umjesto 40, stiglo samo 25 kilograma. Vulić je zatim kontaktirao ljude u Ekvadoru, poručivši im da se Ćosić ljuti. "Ne može se ovako raditi", piše Vulić i traži snimku utovara droge u kontejner u Ekvadoru. "Prošli put je nestao jedan, a sad 15 paketa", piše. Ozbiljno se razmatra da se osobe koje su u to bile uključene odvedu na poligrafsko testiranje u Srbiju.

"To je jedini način da se to riješi. Čovjek je spreman ići na poligraf, a i drugi koji su tu bili", piše Vulić. "Ukoliko se utvrdi da su to ovi uzeli u Luci Ploče, mi ćemo morati sve platiti. Svi moraju snositi troškove gubitka uključujući i 20% koliki je ulog dobavljača", kaže Vulić.

Rekonstrukcijom tajne komunikacije otkriveno je kako su krijumčari reagirali i kad je Čokara "pao" u ožujku prošle godine. Nekoliko sati nakon što je Interventna u zasjedi "pokupila" Čokaru, Ćosić piše jednome od suradnika da se Čokara ne javlja. "Stižu mu poruke, ali ih ne čita. Da nije pao?", sumnjičav je Ćosić. "Di su ih digli?", uskoro Ćosić piše u grupu, iz čega proizlazi kako su shvatili da su Čokara i Oršulić u rukama policije. "Bila je frka dole. Očisti stan. I kaži da mu sprže telefon", napisao je jedan od krijumčara.

Neka dobro poznata imena iz krim miljea

No, nekadašnji agent u Službi državne sigurnosti bivše države, Božidar Spasić, smatra da se komunikacija nije obavljala samo putem SKY-a. "Uhićen je i jedan odvjetnik koji se smatra consigliere, kako se u našoj javnosti zove. On se smatra mafijaškim odvjetnikom koji je, vjerojatno, prenosio poruke. Osobno mislim da je vrlo mali broj tih poruka iz zatvora telefonski ili na drugi način dolazio", kazao je.

No, čini se da će ova uhićenja tek dovesti do brojnih drugih. Iako još nisu dobili cijeli spis, iz rješenja koje je vidio odvjetnik dvojice osumnjičenih Gordan Preglej, to je posve izvjesno. "Vidljivo je da postoje ljudi koji su neobuhvaćeni procesnom pozicijom okrivljenika. Međutim, sigurno je da će na određeni način biti interesantni hrvatskim pravosudnim tijelima", kazao je Preglej.

Među njima su, neslužbeno doznaje RTL Danas, prilično jaka imena, neka dobro poznata iz krim miljea.