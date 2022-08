Procjena koliko će klimatske promjene biti katastrofalne za globalno gospodarstvo pokazala se povijesno izazovnom. Ali ovog je ljeta sve očitije koliko se troškovi brzo mogu nagomilati.

Uvjeti ekstremne vrućine i suše pogađaju Sjedinjene Američke Države, Europu i Kinu, povećavajući probleme za radnike i tvrtke u vrijeme kada gospodarski rast već naglo usporava i povećava pritisak na cijene.

U kineskoj provinciji Sečuan, sve tvornice su zatvorene na šest dana radi očuvanja struje. Brodovi koji prevoze ugljen i kemikalije bore se za svoja uobičajena putovanja njemačkom rijekom Rajnom. A ljudi koji žive na zapadnoj obali Amerike zamoljeni su da troše manje električne energije dok temperature rastu.

Ovi događaji "mogu biti prilično značajni za određene regije koje su pogođene", rekao je Ben May, direktor globalnog makro istraživanja na Oxford Economicsu.

Intenzitet posljedica mogao bi ovisiti o tome koliko dugo traju toplinski valovi i nedostatak kiše. Ali u zemljama poput Njemačke, stručnjaci upozoravaju, baš i nema olakšanja na vidiku, a tvrtke se pripremaju za najgore.

Ekstremni vremenski uvjeti i usporavanje gospodarstva

Nije samo Rajna u problemu. Diljem svijeta rijeke koje podupiru globalni rast - Yangtze, Dunav i Colorado - presušuju, ometaju kretanje robe, kvare sustave navodnjavanja i otežavaju elektranama i tvornicama da ostanu hladne.

Istodobno, velika vrućina ometa transportne mreže, opterećuje opskrbu električnom energijom i smanjuje produktivnost radnika.

"Ne bi nas trebale iznenaditi posljedice toplinskog vala", rekao je Bob Ward, direktor politike i komunikacija na Grantham istraživačkom institutu London School of Economics o klimatskim promjenama i okolišu. "Točno su ono što smo predvidjeli i dio su trenda: sve češći, intenzivniji, i to u cijelom svijetu."

'Najteža točka ekonomske destabilizacije'

Kina se suočava s najjačim toplinskim valom u šest desetljeća, s temperaturama koje prelaze 40 stupnjeva Celzijusa (104 stupnja Fahrenheita) u desecima gradova. Dijelovi Kalifornije ovog bi tjedna mogli zabilježiti temperature i do 109 stupnjeva Fahrenheita. Ranije ovog ljeta temperature su u Ujedinjenom Kraljevstvu prvi put u povijesti premašile 40 stupnjeva Celzijevih.

Globalna ekonomija je već bila pod pritiskom. Europa je u velikom riziku od recesije jer cijene energije rastu, potaknute ruskom invazijom na Ukrajinu. Visoka inflacija i agresivna povećanja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi ugrožavaju rast u Sjedinjenim Državama. Kina se bori s posljedicama oštrih karantena zbog koronavirusa i krize nekretnina.

"Trenutno smo na najtežoj točki ekonomske destabilizacije", rekao je ovaj tjedan kineski premijer Li Keqiang.

Još jedna stvar o kojoj treba brinuti

Ekstremni vremenski uvjeti mogli bi pogoršati “već postojeće točke pritiska” duž opskrbnih lanaca, što je glavni razlog zašto je inflaciju bilo teško sniziti, rekla je May iz Oxford Economicsa.

Kineska pokrajina Sečuan, gdje su tvornice ovaj tjedan zaustavile proizvodnju, središte je proizvođača poluvodiča i solarnih ploča. Ograničenje snage pogodit će tvornice koje pripadaju nekim od najvećih svjetskih elektroničkih kompanija, uključujući Apple (AAPL) dobavljača Foxconn i Intel (INTC).

Kineska pokrajina je također i epicentar kineske industrije rudarstva litija. Gašenje može dovesti do poskupljenja sirovina, koje su ključna komponenta u baterijama električnih automobila.

Tvornicama naređeno da obustave rad

Susjedni grad Chongqing, koji se nalazi na ušću rijeka Yangtze u Jialing, također je naredio tvornicama da obustave rad na tjedan dana do sljedeće srijede kako bi se uštedjela električna energija, izvijestio je državni medij The Paper.

Zbog toga su prognoze za kinesko gospodarstvo za ovu godinu već smanjene. Analitičari iz Nomure smanjili su u četvrtak svoju projekciju rasta BDP-a za 2022. na 2,8%, daleko ispod vladinog cilja od 5,5%, dok je Goldman Sachs smanjio svoju prognozu na 3%.

Rajna pala ispod kritične razine

Njemačka Rajna, koja se smanjuje, u međuvremenu je pala ispod kritične razine, ometajući protok brodova. Rijeka je ključan kanal za kemikalije i žitarice, kao i robu, uključujući ugljen, koji je u sve većoj potražnji dok se zemlja utrkuje da napuni skladišta prirodnim plinom uoči zime. Pronalaženje alternativnih oblika tranzita je teško s obzirom na nedostatak radne snage.

"Samo je pitanje vremena kada će se tvornice u kemijskoj industriji ili industriji čelika zatvoriti, mineralna ulja i građevinski materijali neće uspjeti stići do odredišta ili kada će se više ne moći obavljati veliki i teški transporti", Holger Lösch, zamjenik direktor Saveza njemačkih industrijalaca, rekao je u priopćenju ovog tjedna.

Niski vodostaji duž Rajne smanjili su njemačku gospodarsku proizvodnju za oko 0,3 postotna boda u 2018., prema Carstenu Brzeskom, globalnom voditelju makroekonomije u ING-u. Ali u tom slučaju, niska voda nije bila problem sve do kraja rujna. Ovaj bi put mogao smanjiti BDP za najmanje 0,5 postotnih bodova u drugoj polovici ove godine, procijenio je.

'Njemačkoj treba ekonomsko čudo'

Ekonomsko raspoloženje u Njemačkoj nastavilo je padati u kolovozu, prema podacima objavljenim ovog tjedna. Brzeski je rekao da bi zemlji "trebalo ekonomsko čudo" kako bi izbjegla ulazak u recesiju u nadolazećim mjesecima.

Na američkom zapadu, izvanredna suša isušuje najveće nacionalne rezervoare, prisiljavajući saveznu vladu da provede nove obvezne redukcije vode. Također prisiljava poljoprivrednike da uništavaju usjeve.

Gotovo tri četvrtine poljoprivrednika u SAD-u kaže da ovogodišnja suša šteti njihovoj žetvi, uz značajan gubitak usjeva i prihoda, prema istraživanju Američke federacije poljoprivrednih ureda, osiguravajućeg društva i lobističke skupine koja zastupa poljoprivredne interese.

Epizode vrućine postaju intenzivnije i češće

Istraživanje je provedeno u 15 država od 8. lipnja do 20. srpnja u regijama s ekstremnom sušom od Texasa do Sjeverne Dakote do Kalifornije, što čini gotovo polovicu vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u zemlji. U Kaliforniji, državi s visokim usjevima voća i orašastih plodova, 50% poljoprivrednika reklo je da su morali uklanjati stabla i višegodišnje usjeve zbog suše, što će utjecati na buduće prihode.

Bez značajnih ulaganja u nadogradnju infrastrukture, troškovi će samo rasti, primijetio je Ward s London School of Economics. A utjecaj možda neće biti inkrementalan.

"Postoje znakovi da te epizode vrućine ne samo da postaju malo intenzivnije i češće tijekom vremena. To se događa na dramatičan način, a ne postupno, što će otežati sigurno prilagodbu", rekao je Ward.