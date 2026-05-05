FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA TRAGEDIJA /

Eksplodirala tvornica vatrometa u Kini, poginulo više od 20 ljudi! Xi naredio istragu

Eksplodirala tvornica vatrometa u Kini, poginulo više od 20 ljudi! Xi naredio istragu
×
Foto: screenshot youtube, CNA

U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je ozlijeđena, što je potaknulo predsjednika Xi Jinpinga da pozove na temeljitu istragu, izvijestili su u utorak državni mediji

5.5.2026.
6:34
Hina
screenshot youtube, CNA
VOYO logo
VOYO logo

U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, a 61 je ozlijeđena, što je potaknulo predsjednika Xi Jinpinga da pozove na temeljitu istragu, izvijestili su u utorak državni mediji.

Eksplozija u gradu Changshau dogodila se u ponedjeljak poslijepodne, prema izvješćima CCTV-a i Xinhue.

Videozapisi na kineskim internetskim platformama prikazuju gusti dim koji se diže između urušenih zgrada i krhotina razasutih po području. Reuters nije mogao provjeriti snimku.

Gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prema South China Morning Postu. Eksplozija se dogodila u tvrtki Huasheng za proizvodnju vatrometa, izvijestili su mediji.

 

 

Xi pozvao na istragu

Xi je pozvao na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident, izvijestila je Xinhua.

Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od dvije trećine globalne prodaje.

Xi je također naredio vlastima da pojačaju provjeru rizika i kontrolu opasnosti u ključnim industrijama, poboljšaju javnu sigurnost i osiguraju sigurnost života i imovine ljudi. Xi često izdaje "važne upute" lokalnim dužnosnicima nakon velikih nesreća i katastrofa sa smrtnim slučajevima. Prošli tjedan pozvao je na nacionalno jačanje kineskih kapaciteta za odgovor na katastrofe.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti 'odlučnom silom', Iran tvrdi da su pogodili američki brod: Što se događa u Hormuzu?

KinaEksplozijaXi Jinping
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike