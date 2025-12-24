Eksplozija u domu za starije: Najmanje dvoje mrtvih, ima nestalih. Vatrogasci opisali dramatične trenutke

Dvije eksplozije i požar, očito izazvani curenjem plina, zahvatili su dom za starije u blizini Philadelphije, usmrtivši najmanje dvije osobe i potaknuvši intenzivnu potragu za žrtvama u urušenom dijelu zgrade, izvijestili su dužnosnici.

Hitni dispečerski centar okruga Bucks primio je dojavu u utorak nakon 14 sati po lokalnom vremenu o eksploziji s ozlijeđenima u domu za starije i nemoćne Silver Lake u Bristolu, mjestu udaljenom oko 33 kilometra od Philadelphije.

Tamošnji vatrogasni zapovjednik Kevin Dippolito je izjavio da se trenutno pet osoba vodi kao nestalo, dok je još neodređen broj preživjelih ozlijeđen.

Akcija spašavanja

Rekao je da su brojni pacijenti i osoblje izvučeni iz ruševina, blokiranih stubišta i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dvije osobe na sigurno prije nego što su se povukli usred plinskih isparenja.

"Izvukli smo sve koje smo mogli pronaći i vidjeti i izašli smo iz zgrade. U roku od otprilike 15 do 30 sekundi nakon što smo izašli, znajući da se oko nas osjeća jak miris prirodnog plina, dogodila se još jedna eksplozija i požar", rekao je Dippolito.

Pet sati nakon incidenta, izjavio je da vatrogasci i spasioci i dalje tretiraju potragu kao akciju spašavanja te da je dovedena teška oprema kako bi pomogla u uklanjanju većih komada ruševina.

Točan broj pacijenata i osoblja koji su bili u zgradi u trenutku incidenta nije trenutno poznat, no zna se da ustanova ima dozvolu za do 174 kreveta.

