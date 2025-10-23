Dvojicu prijatelja tražili deset godina: Njihova tijela ležala na dnu jezera, konačno pronađeni

NUDILA SE I NAGRADA /

Foto: X/policiecz/screenshot

Istražitelji su posljednjih nekoliko godina proveli rekonstruirajući posljednje dane prije nestanka dvojice prijatelja

23.10.2025.
8:18
Tajana Gvardiol
X/policiecz/screenshot
Tijela dvojice Austrijanaca pronađene su u vozilu u jezeru u Českoj. Andreas L. i Maximilian B. nestali su 11. rujna 2015. godine. U jednom trenutku ponuđeno je i 10 tisuća eura za informaciju o njima, piše Heute

Istražitelji su posljednjih nekoliko godina proveli rekonstruirajući posljednje dane prije nestanka dvojice prijatelja. 

Bilo je poznato samo da su se u noći 12. rujna 2015. dvojica muškaraca vozila prema obližnjem češkom gradu Vyssi Brod. Jesu li doista stigli na odredište - i što su tamo namjeravali učiniti - ostaje nejasno do danas.

Automobil s tijelima pronađen u rezervoaru

Češki mediji izvijstili su da su vojnici u srijedu pronašli vozilo s posmrtnim ostacima na trajektnom pristaništu u Lipnu.

"Riječ je o austrijskom vozilu koje se traži već deset godina", potvrdila je lokalna policija. Dvojica nestalih muškaraca u to su vrijeme putovala u srebrno-sivom karavanu Citroën BX.

"Potvrda na temelju usporedbe DNK još uvijek je u tijeku, ali moramo pretpostaviti da se radi o dvije nestale osobe", potvrdio je u srijedu navečer za "Kronen Zeitung" Gottfried Mitterlehner, voditelj Državnog ureda za kriminalističke istrage Gornje Austrije.

POGLEDAJTE VIDEO: Sutra se nastavlja potraga za nestalim Hrvatima: 'Nema smisla špekulirati'

NestaliAustrijancičeška
