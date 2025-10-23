Dvojicu prijatelja tražili deset godina: Njihova tijela ležala na dnu jezera, konačno pronađeni
Istražitelji su posljednjih nekoliko godina proveli rekonstruirajući posljednje dane prije nestanka dvojice prijatelja
Tijela dvojice Austrijanaca pronađene su u vozilu u jezeru u Českoj. Andreas L. i Maximilian B. nestali su 11. rujna 2015. godine. U jednom trenutku ponuđeno je i 10 tisuća eura za informaciju o njima, piše Heute.
Istražitelji su posljednjih nekoliko godina proveli rekonstruirajući posljednje dane prije nestanka dvojice prijatelja.
Bilo je poznato samo da su se u noći 12. rujna 2015. dvojica muškaraca vozila prema obližnjem češkom gradu Vyssi Brod. Jesu li doista stigli na odredište - i što su tamo namjeravali učiniti - ostaje nejasno do danas.
Automobil s tijelima pronađen u rezervoaru
Češki mediji izvijstili su da su vojnici u srijedu pronašli vozilo s posmrtnim ostacima na trajektnom pristaništu u Lipnu.
"Riječ je o austrijskom vozilu koje se traži već deset godina", potvrdila je lokalna policija. Dvojica nestalih muškaraca u to su vrijeme putovala u srebrno-sivom karavanu Citroën BX.
"Potvrda na temelju usporedbe DNK još uvijek je u tijeku, ali moramo pretpostaviti da se radi o dvije nestale osobe", potvrdio je u srijedu navečer za "Kronen Zeitung" Gottfried Mitterlehner, voditelj Državnog ureda za kriminalističke istrage Gornje Austrije.
POGLEDAJTE VIDEO: Sutra se nastavlja potraga za nestalim Hrvatima: 'Nema smisla špekulirati'