Dvojicu prijatelja tražili deset godina: Njihova tijela ležala na dnu jezera, konačno pronađeni

Tijela dvojice Austrijanaca pronađene su u vozilu u jezeru u Českoj. Andreas L. i Maximilian B. nestali su 11. rujna 2015. godine. U jednom trenutku ponuđeno je i 10 tisuća eura za informaciju o njima, piše Heute.

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky aktuálně pátrají u Lipna. Prověřují na dně vodní nádrže nález vozidla s možnými lidskými ostatky. #policiejhc pic.twitter.com/1bAkxEXaRk — Policie ČR (@PolicieCZ) October 22, 2025

Istražitelji su posljednjih nekoliko godina proveli rekonstruirajući posljednje dane prije nestanka dvojice prijatelja.

Bilo je poznato samo da su se u noći 12. rujna 2015. dvojica muškaraca vozila prema obližnjem češkom gradu Vyssi Brod. Jesu li doista stigli na odredište - i što su tamo namjeravali učiniti - ostaje nejasno do danas.

Automobil s tijelima pronađen u rezervoaru

Češki mediji izvijstili su da su vojnici u srijedu pronašli vozilo s posmrtnim ostacima na trajektnom pristaništu u Lipnu.

Vozidlo máme vytažené na břehu. Jde o rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. Ve vozidle jsme skutečně nalezli lidské ostatky. Vozidlo pod vodou dnes objevili vojáci při výcviku. #policiejhc pic.twitter.com/fMSkZgs2pq — Policie ČR (@PolicieCZ) October 22, 2025

"Riječ je o austrijskom vozilu koje se traži već deset godina", potvrdila je lokalna policija. Dvojica nestalih muškaraca u to su vrijeme putovala u srebrno-sivom karavanu Citroën BX.

"Potvrda na temelju usporedbe DNK još uvijek je u tijeku, ali moramo pretpostaviti da se radi o dvije nestale osobe", potvrdio je u srijedu navečer za "Kronen Zeitung" Gottfried Mitterlehner, voditelj Državnog ureda za kriminalističke istrage Gornje Austrije.

