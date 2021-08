Aleksandar Cvejić i Marko Pribak dvojica su srpskih državljana koji su se jučer vratili u Srbiju nakon što su iz afganistanskog Kabula evakuirani njemačkim avionom u glavni grad Uzbekistana Taškent.

Iako su u domovinu stigli sigurno, iza njih dvojice težak je put koji će, kako govore, pamtiti do kraja života, a u bijegu iz Kabula pomogli su im Hrvati i Bosanci, piše portal 24sedam. Marko Pribak za navedeni je portal prisjetio se kako je izgledao njihov bijeg.

'Spakirali smo se i otišli'

"Kolega i ja radimo za jednu internacionalnu kompaniju i često smo dolazili u Afganistan zbog posla. Samo ove godine bio sam ondje četiri mjeseca i zbog toga smo ostvarili mnoge kontakte s ljudima koji su nam u ovom trenutku mnogo značili. Pozvao sam poznanika koji je zadužen za sigurnost u jednoj ambasadi i on nam je savjetovao da ostanemo tu gdje se nalazimo. Ja sam u međuvremenu kupio karte za 17. i 18. kolovoza, ali poslije nekoliko sati ukinuti su svi komercijalni letovi. Ipak, iako nam je savjetovano da ostanemo u smještaju, odlučili smo otići na vojni aerodrom. Naš prijatelj nas je tamo pozvao, pokupili smo stvari, spakirali se i otišli", ispričao je Pribak za 24sedam.

Dodao je kako nije bio siguran jesu li to trebali učiniti, no ipak jesu. Zatim je rekao kako su uspjeli doći do vojne baze, ali ne i ući u nju.

"Pokraj nje nalazio se kamp-hotel u koji smo ušli zahvaljujući dečkima iz Hrvatske i Bosne", rekao je Pribak, ističući kako su im upravo oni puno pomogli u tom trenutku te da im je "dužan do kraja života".

'Jedan od najgorih dana...'

"S njima smo proveli dvije noći i čekali smo odobrenje da uđemo u bazu. A onda je uslijedio jedan od najgorih dana u mom životu. Kada smo ušli u kamp, već sutradan, okružili su nas talibani. Više od 250 njih opkolilo je naš kamp i tada sam prvi put pomislio da nikada neću stići kući, bio sam siguran u to. Sva sreća, strah nije trajao dugo jer se ubrzo blizu baze našlo 300 vojnika specijalnih jedinica Velike Britanije koji su ih otjerali. Oni su došli napraviti popis za evakuaciju i već sutradan smo uspjeli otići", prisjetio se Marko.

Olakšanje je osjetio, kako govori, čim se zrakoplov našao iznad kabulskog tla. "Taj trenutak ću zauvijek pamtiti. Meni nije bio osjećaj olakšanja kad smo sletjeli u Beograd, već čim smo poletjeli za Uzbekistan. Tada sam znao da smo sigurni", rekao je.

'Svatko je imao svoju ulogu'

Na kraju je poručio kako je najviše zahvalan "momcima s Balkana" koji su im pomogli da prebrode ta najneizvjesnija četiri dana. "Bog nas je spojio, svatko je imao svoju ulogu, pomagali smo jedni drugima i ostat ću im dužan do kraja života. Ovo je sreća, sreća i Božja pomoć", zaključio je Pribak.

Aleksandar Cvejić u Gračanicu gdje mu je obitelj stigao je sinoć. On je istaknuo kako u Kabulu vladaju "strava i užas".

"Vojska je katastrofa, tu nitko za ništa ne odgovara, puca se po cijeli dan, ubijaju se, nitko ne odgovara za civile, civili žele bježati u zračnu luku. Ima mrtvih", rekao je Cvejić, prenosi Blic.rs.