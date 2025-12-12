FREEMAIL
VAŽNA ODLUKA ZA UKRAJINU /

EU trajno zamrznula rusku imovinu! Dvije države bile su protiv

EU trajno zamrznula rusku imovinu! Dvije države bile su protiv
Foto: Iranian Presidency/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine Ruske središnje banke, moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno

12.12.2025.
21:23
Hina
Iranian Presidency/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Sve države članice EU-a, osim dvije, odobrile su u petak kroz pisanu proceduru odluku o trajnijem zamrzavanju ruske imovine, što je ključni preduvjet za odobravanje reparacijskog zajma za Ukrajinu.

"Završen je pisani postupak, 25 država za, dvije protiv", rekao je europski diplomatski izvor, ne navodeći koje su dvije države bile protiv.

Riječ je ključnom dijelu prijedloga Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi kao podloga za reparacijski zajam za Ukrajinu.

Zabrana transfera ruskih sredstava

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine Ruske središnje banke, prema pravilima EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno, što znači da bilo koja članica može blokirati produljenje.

U slučaju takve blokade ruska imovina bi bila automatski odmrznuta, a teret otplate zajma pao bi na države članice. Sada je Komisija predložila korištenje članka 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, koji predviđa mogućnost da se u hitnim situacijama prijeđe s odlučivanja konsenzusom na kvalificiranu većinu.

Komisija je predložila uredbu na temelju članka 122 da se zabrani transfer ruskih sredstava dok se ne riješi pitanje štete koju je ruski rat nanio napadom na Ukrajinu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Trese li se transatlantsko partnerstvo? Kovačević: 'Slijedi raspad, Europa je pod pritiskom...'

EuRuska ImovinaUkrajina
VAŽNA ODLUKA ZA UKRAJINU /
EU trajno zamrznula rusku imovinu! Dvije države bile su protiv