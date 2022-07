Bivši japanski premijer Shinzo Abe, jedan od najmoćnijih poslijeratnih vođa zemlje, ubijen je u petak u napadu vatrenim oružjem dok je prisustvovao kampanji u Nari, blizu Osake, izvijestila je javna televizija NHK.

Dugogodišnja figura u japanskoj politici, 67-godišnji Abe kratko je bio premijer u razdoblju od 2006. do 2007. godine prije nego što se ponovo vratio na tu dužnost od 2012. do 2020. godine. Njegova Liberalno-demokratska stranka desnog centra dominirala je Japanskom politikom od svog osnutka 1955. godine.

Do trenutka kada je podnio ostavku zbog bolesti u kolovozu 2020., Abe je postao premijer modernog Japana s najdužim stažem, piše New York Times. Njegov mandat premašio je mandat njegova djeda Nobusuke Kishija, koji je vodio Japan od 1957. do 1960. godine; njegov otac, Shintaro Abe, također je služio kao glavni tajnik kabineta, što se smatra drugom najmoćnijom pozicijom u zemlji.

Revitalizacija posrnulog gospodarstva

Abe je nastojao transformirati japansku naciju, zaštićenu američkim nuklearnim kišobranom i vezanu pacifističkim ustavom, u asertivniju i međunarodno angažiraniju silu. Također je pokušao revitalizirati stagnirajuće japansko gospodarstvo, koje je izgubilo svoju poziciju najveće azijskog gospodarstva između njegova dva mandata.

Njegov prvi kratki premijerski mandat pokvario je skandal, a više uspjeha u preusmjeravanju nacionalnog pravca ostvario je nakon povratka na vlast 2012. godine. Ekonomska politika koju je provodio, nazvana "Abenomika", bila je zamišljena kao šok terapija za stagnirajuće gospodarstvo. Abeova strategija "tri strijele" pozivala je na kombinaciju monetarnog popuštanja - za što je uspio dobiti podršku Japanske centralne banke - povećanu državnu potrošnju i druge ekonomske promjene s ciljem okončanja više od dva desetljeća izgubljenog rasta.

Rasprava o tome je li strategija uspjela nije riješena, iako je doneseno nekoliko strukturnih promjena, a ciklus hiperniske inflacije nastavljen.

Podrška nacionalističkoj desnici i želja za izmjenom ustava

Abe je izgradio dugogodišnji sigurnosni savez Japana sa SAD-om, ali odnosi s najbližim japanskim susjedima bili su zategnuti tijekom njegova mandata. Abe je ojačao nacionalističku desnicu svojim posjetom kontroverznom svetištu Yasukuni, koje, između ostalog, odaje počast ratnim zločincima iz Drugog svjetskog rata. Također, donio je zakone koji su omogućili japanskim snagama samoobrane da se bore zajedno sa saveznicima u inozemstvu - potez je to koji je uznemirio Južnu Koreju i razbjesnio Kinu.

Bivši premijer imao je dugogodišnje ambicije da izmijeni i japanski ustav. Konkretno, vidio je članak 9, kojim se odriče rata i zabranjuje vojska, kao prepreku Tokiju da preuzme ulogu koja priliči regionalnoj sili. No unatoč svojim značajnim političkim vještinama, Abe nije prikupio dovoljnu podršku za održavanje referenduma potrebnog za promjenu ovog temeljnog dokumenta.

Bliske veze s Tajvanom i prijateljstvo s Trumpom

Abe je nedvojbeno bio jedan od najuspješnijih poslijeratnih premijera Japana, kaže Jeffrey J. Hall, stručnjak za japansku politiku na Sveučilištu za međunarodne studije Kanda, citirajući njegov rekord vođenja LDP-a do brojnih pobjeda na glasačkim izborima. Ali njegov uspon na vlast došao je uz podršku desničarskih nacionalista i potaknuo je povijesni revizionizam, dodao je Hall.

U godinama nakon što je napustio dužnost, Abe je postao posebno glasan kritičar Pekingovih angažmana u indo-pacifičkoj regiji. Ove je godine Abe pozvao SAD da napuste svoju politiku strateške dvosmislenosti prema Tajvanu i obvežu se na obranu tog samoupravnog otoka u slučaju kineskog napada. Japan je također isporučio milijune doza cjepiva protiv koronavirusa Tajvanu - čime je Abe navodno otoku pomogao olakšati uborbu s naglim porastom zaraze.

U petak je tajvanski čelnik Tsai Ing-wen nazvao Abea "dobrim prijateljem" i "vjernim saveznikom" Tajvana.

Abe je posebno njegovao blisko prijateljstvo s predsjednikom Donaldom Trumpom dok su njih dvojica bili na dužnosti. Bio je prvi strani čelnik koji se sastao s Trumpom nakon izbora 2016. i prostro crveni tepih tijekom predsjednikova državnog posjeta Japanu 2019.

Trump je postao prvi strani čelnik koji se susreo s novim japanskim carem Naruhitom i zauzeo mjesto uz ring na prvom sumo turniru nove imperijalne ere, a pobjedniku je uručen posebno izrađen "Trump Cup".

Abeov nasljednik, Yoshihide Suga, podnio je ostavku nakon nešto više od godinu dana obnašanja dužnosti, u odlasku koji je ubrzalo njegovo naveliko kritizirano upravljanje pandemijom. Aktualni čelnik Japana, Fumio Kishida, izabran je kao premijer zemlje uz Abeovu prešutnu podršku.