Dronovi opet lete iznad NATO članice: Ovaj put uočeni iznad najveće vojne baze

Neidentificirani dronovi primijećeni su u petak navečer iznad najveće danske vojne baze, priopćila je policija u subotu, nakon preleta dronova iznad danske zračne luke Alborg u toj nordijskoj zemlji ranije ovog tjedna.

"Mogu potvrditi da smo imali incident oko 20.15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona su viđena izvan i iznad zračne baze“ u Karupu, rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP.

"Nismo ih srušili", rekao je, dodajući da policija ne može komentirati podrijetlo dronova. Policija, nastavio je Skelsjaer, surađuje s vojskom u istrazi.

Zračna luka nakratko zatvorena

Baza u Karupu dijeli piste sa zračnom lukom Midtjylland, koja je bila nakratko zatvorena, ali niti jedan let nije bio ugrožen jer nije bilo planiranih komercijalnih letova, rekao je Skelsjaer.

Danska premijerka Mette Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada.

Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći.

Ovi incidenti su uslijedili tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze".

