'U mom koferu je bomba': Stigli specijalci i psi, imali su što vidjeti kada su ga otvorili

Muškarac je izazvao potpunu dramu u minhenskoj zračnoj luci kada se agresivno ponašao prema djelatnicima pa tvrdio da je u njegovom koferu skrivena bomba zbog čega su morali reagirati specijalci.

Sve se dogodilo na Terminalu 1 koji je nakratko zatvoren u petak popodne.

Ubrzo ga je pronašla patrola, a budući da je očito bio pod utjecajem alkohola, policajci su odmah poduzeli sigurnosne mjere i priveli ga, prenosi Fenix magazin.

Ukrao kofer

Ogradili su područje te pozvali specijalce i psa za otkrivanje eksploziva.

Ispostavilo se da je lagao jer su u koferu pronađeni samo odjeća i toaletne potrepštine, koji su, po svemu sudeći, pripadali nekome drugome.

Istragom je otkriveno da to uopće nije bio kofer 44-godišnjaka koji je izazvao cijelu pomutnju te ga se tereti za lažiranje i krađu, a stigao mu je i račun za policijsku intervenciju zbog lažne dojave.

