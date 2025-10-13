UZBUNA NA TERMINALU /

'U mom koferu je bomba': Stigli specijalci i psi, imali su što vidjeti kada su ga otvorili

'U mom koferu je bomba': Stigli specijalci i psi, imali su što vidjeti kada su ga otvorili
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Ubrzo ga je pronašla patrola, a budući da je očito bio pod utjecajem alkohola, policajci su odmah poduzeli sigurnosne mjere i priveli ga

13.10.2025.
17:49
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell
Muškarac je izazvao potpunu dramu u minhenskoj zračnoj luci kada se agresivno ponašao prema djelatnicima pa tvrdio da je u njegovom koferu skrivena bomba zbog čega su morali reagirati specijalci. 

Sve se dogodilo na Terminalu 1 koji je nakratko zatvoren u petak popodne. 

Ubrzo ga je pronašla patrola, a budući da je očito bio pod utjecajem alkohola, policajci su odmah poduzeli sigurnosne mjere i priveli ga, prenosi Fenix magazin. 

Ukrao kofer

Ogradili su područje te pozvali specijalce i psa za otkrivanje eksploziva. 

Ispostavilo se da je lagao jer su u koferu pronađeni samo odjeća i toaletne potrepštine, koji su, po svemu sudeći, pripadali nekome drugome. 

Istragom je otkriveno da to uopće nije bio kofer 44-godišnjaka koji je izazvao cijelu pomutnju te ga se tereti za lažiranje i krađu, a stigao mu je i račun za policijsku intervenciju zbog lažne dojave. 

Zračna LukaBombaDojavaPolicijaNjemačka
'U mom koferu je bomba': Stigli specijalci i psi, imali su što vidjeti kada su ga otvorili