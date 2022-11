Na Korejskom poluotoku odvija se jedna od najnapetijih drama u posljednjih 70 godina. U srijedu je došlo do razmjene vatre tijekom vojnih manevara SAD-a i Južne Koreje, operacije "Budna oluja", u kojoj stotine ratnih zrakoplova simuliraju napade 24 sata dnevno.

Obje strane lansirale su projektile u more preko crte razgraničenja, a Sjeverna Koreja ispalila je i više od stotinu komada artiljerijskog streljiva na područje demilitarizirane zone.

Razmjena paljbe počela je sjevernokorejskim lansiranjem najmanje 23 projektila u more, od kojih je jedan pao manje od 60 kilometara daleko od obale Južne Koreje. Zbog toga su se, prvi put nakon mnogo godina, u Južnoj Koreji začule sirene za zračnu opasnost. Sporni projektil nije pao u teritorijalne vode, nego u južnokorejsku ekskluzivnu ekonomsku zonu, no prešao je sjevernu graničnu crtu, osporavanu crtu pomorskog razgraničenja između dviju Koreja.

Južna Koreja: 'Ovo je neprihvatljivo'

"Današnje lansiranje je prvi put da je sjevernokorejska raketa pala blizu naših teritorijalnih voda, južno od linije razgraničenja. Ovo je bez presedana i neprihvatljivo. Naša vojska će oštro odgovoriti na ovaj čin", rekao je Kang Shin Chul, direktor operacija Združenog stožera Južne Koreje.

Južnokorejski predsjednik Yoon Suk-yeol najavio je "brz i čvrst odgovor" na sjevernokorejsku "provokaciju" te naredio uzvratnu paljbu. Zrakoplovi južnokorejskog ratnog zrakoplovstva ispalili su tri navođena projektila zrak-zemlja u more sjeverno od sjeverne granične crte. Prema službenim izvorima, radilo se o preciznim krstarećim projektilima AGM-84H/K dometa do 270 kilometara.

"Predsjednik je zabilježio današnju sjevernokorejsku provokaciju kao učinkovit čin zadiranja projektila u teritorij, kršeći graničnu crtu prvi put od rascjepljenja", objavili su iz ureda Yoon Suk-yeola.

Južna Koreja sazvala je sastanak Vijeća za sigurnost.

Agresivna i provokativna vježba

Ispalivši više od 100 komada artiljerijskog streljiva u demilitariziranu zonu, Sjeverna Koreja prekršila je sporazum iz 2018. godine kojim su se Pjongjang i Seul složili da neće izvoditi neprijateljske akcije u pograničnim područjima.

Samo nekoliko sati prije nego što je Sjeverna Koreja ispalila svoje projektile Pjongjang je zahtijevao da Washington i Seul zaustave vježbe, upozoravajući da se "vojna silovitost i provokacije više ne mogu tolerirati".

Sjeverna Koreja je kasnije tijekom dana potvrdila da su lansiranja odgovor na vojne vježbe. "Neumjereni potezi neprijateljskih snaga u smjeru vojnog sukoba stvorili su smrtno ozbiljnu situaciju na Korejskom poluotoku", rekao je Pak Jong Chon, tajnik Centralnog komiteta sjevernokorejske Radničke stranke. U svojoj izjavi skrenuo je pozornost kako čak i ime vježbe asocira na "Pustinjsku oluju" i rekao kako broj uključenih zrakoplova dokazuje da je vježba "agresivna i provokativna".

Susjedi prate situaciju

Situaciju prate susjedi. Kina nakon zadnjeg Kongresa komunističke partije teži jačim odnosima sa Sjevernom Korejom. "U zajedničkom je interesu regije održati mir i stabilnost na poluotoku. Nadamo se da će se sve zainteresirane strane pridržavati smjera političkog rješenja pitanja poluotoka, ići u istom smjeru i spriječiti spiralnu eskalaciju situacije", kazao je Zhao Lijian, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Na oprezu i Japan, koji je jedan sjevernokorejski projektil preletio početkom listopada. "S obzirom na pojačane napetosti na Korejskom poluotoku, želio bih sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost što je prije moguće. U tom smislu moram dobiti detaljno izvješće. To je sve", rekao je japanski premijer Fumio Kishida.

'On je vidio to kao sjajan tren da se o njemu priča. Bolesno, ali istinito'

Incident je za Danas.hr komentirala politička analitičarka Mirjana Rakić: "Svi se pitaju - zašto? Prije svega da testira (Sjev. Koreja) naoružanje koje ima. Drugo, da dokaže njihovoj domaćoj javnosti - evo koliko mi možemo ispaliti blizu rakete. To je samo 60 kilometara od granice. I treće da pokaže SAD-u da ima učinkovito oružje", objašnjava.

"Povezano je s jednim velikim kaosom u svijetu gdje se Sjeverna Koreja ne spominje dovoljno i to je za čelnika u Pyongyangu važno, a on je sebi našao taj tren - vježbi i još kad je došla podmornica on je ovo vidio kao sjajan tren da se o njemu priča. Bolesno, ali istinito", dodala je Rakić.

Inače, Pjongjang je ove godine ispalio rekordan broj projektila - čak 56, gotovo dvostruko više nego 2019. Izvori iz Washingtona i Seula tvrde da je Sjeverna Koreja dovršila sve pripreme kako bi izvela novi nuklearni pokus, prvi nakon 2017. godine.