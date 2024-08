Drama na grčkoj plaži gdje ljetuju i Hrvati: 'Samo su izvukli noževe i počeli pucati...'

Na Halkidikiju u Grčkoj u petak navečer prvo je došlo do verbalnog, a zatim do fizičkog obračuna u kojem nema čega nije bilo. Bio je to pravi mafijaški obračun s noževima i pištoljima.

Blic.rs. piše da su trojica Bugara teško ozlijeđena, a jedan od njih bori se za život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lokacija gdje se incident odvio, inače je poznati bar uz šetnicu na kojoj je bio veliki broj obitelji s djecom. Sve je započelo verbalnim sukobom, odnosno prepirkom gostiju iz Bugarske s radnicima u baru.

Kako pišu lokalni mediji, navodno je u okršaj umiješana bugarska mafija. Također su naveli i detalje ozljeda - prvi muškarac je najteže ranjen nakon što je pogođen vatrenim oružjem u prsa, drugi je ozlijeđen nožem, a treći je zadobio ozljede od udaraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi su prevezeni u bolnicu u Poligirosu. U vrijeme incidenta u baru na plaži bila je organizirana živa glazba, a kad je krenula pucnjava nastala je panika među gostima.

"Čuli su se jauci i vrištanje, ljudi su počeli trčati na sve strane. Samo su izvukli noževe i nakon toga počeli pucati. Mala djeca su trčala sa svojim roditeljima", rekla je lokalnim medijima žena koja je svjedočila incidentu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hvar i dalje bruji oko okršaja. Je li riječ o mafijaškom obračunu u špici sezone ili ratu za goste?

Tekst se nastavlja ispod oglasa