Turisti poludjeli za novom hit destinacijom: 'Koriste Google prevoditelj za seks'

Marmaris u Turskoj postao je hit destinacija za odmor, a posebno među mlađim Britankama.

Mnoge djevojke tako stižu u potragu za romansom, no kako piše The Sun, neke su se spetljale s lokalnim muškarcima i osramotile na internetu.

"Ovo je Tajland za žene. Imala sam vezu na jednu noć s Omarom. Znam da on ima desetak drugih, ali ovdje sam samo iz zabave", kroz smijeh je ispričala Katie Rees (12). Katie je iz južnog Walesa na odmor stigla s prijateljicom Ffionom Cooper. "Volimo Turke jer su visoki, tamni, zgodni i bolji u krevetu. Neka se domaći velški dečki ne uvrijede", dodala je Katie.

Na Facebooku se pojavila grupa koja proziva i javno sramoti mnoge turistkinje. Grupa broji više od 16 tisuća članova, nemaju službenog administratora te zato podsjeća na kaotični "divlji zapad". Svaki dan objavljuju se objave o britanskim ženama, koje se optužuju za "krađu" turskih muškaraca. Sve to prate fotografije, ali i upozorenja.

Cheryl Farnan-Jones, koja u Marmarisu živi od 2018. i sama je bila na meti prozivka. "Osjećala sam mučninu u želucu. Pored moje slike je pisalo: 'Bilo je i vrijeme da otjeramo ovu podlu staru kravu koja krade Turke'", ispričala je Cherly. Optuživali su ju da je ovisna o muškarcu Imamu, da mu plaća za seks te da je spavala s cijelim Marmarisom. Najgore je ipak bilo kad su u sve umiješali obitelj. "Postavili su sliku mene, moje kćeri i mame, govoreći da muzemo novac od naših turskih ljubavnika", rekla je Cheryl.

Mehmet Can Korkmaz (27) vlasnik Tiger Taverna upoznat je s reputacijom svojih zaposlenika te mu je cijela situacija pomalo smiješna. "Britanke jako vole turske muškarce. Zato ovdje imamo muške plesače i osoblje. Da imamo više muških kupaca, imali bismo i žensko osoblje. Ako žene odluče spavati s našim barmenima, to je njihova stvar. Ne možemo to kontrolirati. Neke od tih veza prerastu u dugotrajne veze, dok druge ne", govori Mehmet.

Jedan par koji se odlučio na dužu vezu su Engleskinja i Turčin koji su nedavno slavili zaruke. "Ona ima 50, on 23. Upoznali su se prije dva tjedna i ona mu je kupila iPhone. Koristili su Google prevoditelj kako bi izrazili želju za seksom", ispričao je jedan stanovnik Marmarisa.

