Njemačka se postupno približava Rusiji, kaže bivši savjetnik ministra obrane SAD-a i bivši američki pukovnik Douglas Macgregor. "Njemačka ide centimetar po centimetar; intelektualno, mentalno i strateški u smjeru Rusije", napisao je na X-u.

Macgregor kaže da ćemo u mjesecima koji dolaze vidjeti "definitivan prekid između Sjedinjenih Država i Berlina". On smatra da je to jedini način da se Njemačka ekonomski oporavi.

Vijest je prenijela i ruska prorežimska novinska agencija TASS.

