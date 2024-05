Njemačka vlada odobrila je Ukrajini upotrebu naoružanja dobivenog od Njemačke i protiv vojnih ciljeva na teritoriji Rusije, priopćeno je u petak u Berlinu.

"Posljednjih tjedana je Rusija, posebice na području Harkiva, pripremala i izvela napade s ruskog pograničnog područja. Njemačka je sa svojim partnerima došla do zaključka da Ukrajina prema međunarodnom pravu ima pravo obraniti se od ovih napada", rekao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Hebestreit.

On je rekao da se to odnosi i na naoružanje koje je Njemačka Ukrajini dala na raspolaganje. Njemačka vlada je prije toga priopćila da se po ovom pitanju usuglasila sa svojim partnerima „tijekom intenzivnih savjetovanja“ 29. i 30. svibnja. "Zajednički s našim partnerima i u prisnom dijalogu s ukrajinskom vladom, mi kontinuirano prilagođavamo našu podršku razvoju rata u Ukrajini", rekao je Hebestreit.

Teoretski bi Ukrajina za napade na ruskom teritoriju mogla koristiti iz Njemačke isporučene haubice 2000 i raketne bacače Mars II. Njemački kancelar Olaf Scholz je još u utorak navečer, nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nagovijestio da bi Njemačka mogla popustiti u vezi s upotrebom njemačkog oružja i protiv ciljeva na području Rusije.

Medvedev: 'Rusija nije blefirala'

Visoki ruski sigurnosni dužnosnik Dmitrij Medvedev rekao je u petak da Rusija nije blefirala kada je govorila o mogućnosti uporabe taktičkog nuklearnog oružja protiv Ukrajine i upozorio da bi sukob Moskve sa Zapadom mogao eskalirati u sveopći rat. Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i bivši ruski predsjednik, rekao je da se sukob Moskve sa Zapadom razvija prema najgorem mogućem scenariju i da "nitko danas ne može isključiti prelazak sukoba u konačnu fazu".

"Rusija smatra da je sve dalekometno oružje koje koristi Ukrajina već pod izravnim nadzorom vojnika iz zemalja NATO-a. To nije vojna pomoć, to je sudjelovanje u ratu protiv nas, a takvi postupci mogli bi postati casus belli (čin koji izaziva rat).", rekao je Medvedev. Medvedev, koji je postao jedan od najtvrdokornijih jastrebova u Kremlju, komentirao je to nakon što su četiri američka dužnosnika rekla Reutersu u četvrtak da je američki predsjednik Joe Biden tiho odobrio Kijevu da lansira oružje koje mu je dopremilo SAD na vojne ciljeve unutar Rusije koji podržavaju ofenzivu protiv sjeveroistočnog ukrajinskog grada Harkiva.

Medvedev, za čije izjave diplomati kažu da daju naslutiti što misle visoki dužnosnici u Kremlju, rekao je da bi bila "fatalna pogreška" Zapada misliti da Rusija nije spremna upotrijebiti taktičko nuklearno oružje protiv Ukrajine. Također je govorio o potencijalu da se strateškim nuklearnim oružjem pogode neimenovane neprijateljske zemlje. "Ovo, nažalost, nije ni zastrašivanje ni blefiranje", rekao je Medvedev. "Trenutni vojni sukob sa Zapadom razvija se prema najgorem mogućem scenariju. Postoji stalna eskalacija kada je riječ o vatrenoj moći NATO oružja koje se koristi. Stoga nitko danas ne može isključiti prelazak sukoba u konačnu fazu", rekao je.

