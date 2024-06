Rusija je tijekom noći 1. lipnja pokrenula veliki napad dronovima i projektilima na Ukrajinu. U zračnom napadu je oštećena energetska infrastruktura u više regija.

Ratno zrakoplovstvo Ukrajine objavilo je da je njihova protuzračna obrana oborila čak 81 rusku metu.

Kako piše The Kyiv Independent, prema navodima tamošnjeg guverenera u udaru na grad Nikopol ozlijeđene su barem četiri osobe, uključujući 7-godišnju djevojčicu.

U oblasti Vinica krhotine srušenog drona tipa Shahed uzrokovale su izbijanje požara u kritičnom infrastrukturnom objektu oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu.

