Više nego savršeni Kamalin muž bit će odličan Prvi gospodin? Osim što je prevario bivšu ženu...

Douglas Emhoff, trenutno "Drugi gospodin", koji se nada da će postati Prvi, i Kamala Harris u sretnom su braku od 2014. godine. Doug, ili Dougie kako ga supruga od milja zove, upoznao je Kamalu na "slijepom" spoju 2013. godine. Oženili su se godinu dana kasnije. U to vrijeme Kamala je bila državna tužiteljica Kalifornije.

Kamala je priznala da na Dougiju najviše voli njegov smisao za humor i strpljenje, posebno u stresnim danima. Iako je njezin najveći obožavatelj, ne miješa se u političke odluke. "Postoje sjajni ljudi za to", rekao je i dodao kako je on njezin partner, najbolji prijatelj i njezin suprug.

"Ja sam tu da je vratim kući", rekao je.

Prije nego što je postao Drugi gospodin i učitelj, bio je odvjetnik

Rodio se 13. listopada 1964. godine u Brooklynu, New York, a djetinjstvo je proveo u Old Bridgeu i Matawanu, New Jersey, s roditeljima Mikeom i Barbarom, te bratom Andyjem i sestrom Jamie. Obitelj se preselila u južnu Kaliforniju u njegovim tinejdžerskim godinama.

Emhoff je diplomirao na sveučilištu Northridge i postao doktor prava na Pravnom fakultetu Gould Sveučilišta. Bio je odvjetnik za zabavu, sport i medije te pokrenuo tvrtku 2000. Prodao ju je šest godina kasnije. Nakon što se 2016. s Kamalom preselio u Washington, Doug je postao partner u tvrtki DLA Piper, gdje su njegovi klijenti bili farmaceutska tvrtka Merck, trgovac oružjem Dolarian Capital i Walmart.

Kad je Kamala najavila svoju kandidaturu za potpredsjednicu, Doug je otišao na godišnji odmor. Prije inauguracije za potpredsjednicu dao je ostavku. Doug nema samo "posao" Drugog gospodina, on predaje na Pravnom centru Sveučilišta Georgetown od 2021. godine. Kaže da je studentima na početku to bilo čudno, ali su to "nakon pet minuta" prihvatili kao normalno. "Oni samo žele učiti, žele biti izvrsni odvjetnici, a ja im pokušavam prenijeti iskustva kao odvjetnik", objasnio je.

Foto: Profimedia

On i Harris upoznali su se na slijepom spoju

Kamalina bliska prijateljica Chrisette Hudlin nagovorila je svoju prijateljicu da ode na spoj s Dougom 2013. godine. Iako ju je Chrisette molila da uđe u potencijalnu romansu otvorenog srca, Kamala je kasnije priznala da je guglala Douga.

Prije nego što su izašli, Doug joj je poslao SMS poruku dok je bio na utakmici LA Lakersa. Sljedeći dan ostavio joj je, kako je opisao "blesavu" poruku na telefonskoj sekretarici koju je Kamala sačuvala i pušta mu svake godine za godišnjicu braka. Doug je kasnije priznao da se bojao da se nikada više neće čuti s njom nakon te poruke, ali Kamala je ispričala kako je poruka bila slatka.

U svojim memoarima Kamala je napisala da je Doug bio vrlo direktan nakon prvog spoja. Sljedeće jutro poslao joj je mail sa svim slobodnim datumima u sljedećih nekoliko mjeseci. "Prestar sam da igram igrice. Stvarno mi se sviđaš i želim vidjeti možemo li ovo uspjeti", napisao je.

Prije je bio oženjen

Doug je prije Kamale bio u braku s filmskom producenticom Kerstin Emhoff od 1992. do 2010. godine. Ne samo da su ostali prijatelji nego je bio njezin odvjetnik i poslovni savjetnik do Kamaline inauguracije. I Kamala je s njom u dobrim odnosima. Ipak, Kerstin je priznala da je bio bolji muž Kamali nego što je bio njoj, ali joj je zbog toga drago.

Doug kaže da je njegova tajna što "više sluša nego priča".

Foto: Profimedia Veliku podršku u kampanji, ali i tijekom cijelog političkog života, pruža joj njezin suprug Douglas Emhoff. "Važno je da se možete zajedno smijati, a mi to rado i često činimo", kazali su za People jednom prilikom supružnici, inače vršnjaci koji su u braku od 2014. godine. Na vjenčanju Doug je nosio cvjetni vijenac kako bi odao počast njezinim indijskim korijenima, a zajedno su zgazili čašu odavši počast njegovom židovskom porijeklu. Iako žive skladnu ljubavnu priču, Emhoff na početku uopće nije bio siguran da će mu Kamala uzvratiti telefonski poziv. No, njihov prvi telefonski razgovor trajao je sat vremena i protekao je savršeno. Dan nakon prvog izlaska Emhoff joj je poslao mail i pitao ju je li slobodna za još jedan zajednički susret. "Malo sam prestar za te igrice. Sviđaš mi se i želim da ovo uspije", napisao joj je tada, a sve je ostalo povijest. Kamala je u međuvremenu upoznala njegovog sina i kćer iz prethodnog braka, te zajedno od tada uživaju u obiteljskoj idili.

Prevario bivšu s učiteljicom svoje djece

Međutim, postoji i druga strana priče. U kolovozu ove godine u medijima je osvanula vijest kako je Dougiejev prvi brak puknuo jer je imao aferu s učiteljicom koja je i ostala trudna s njim. Drugi gospodin je svoju prvu suprugu Kerstin varao s Najen Naylor, koja je predavala u privatnoj školi njihove djece. Bila im je i dadilja. Nakon afere, izvori su rekli da je Naylor morala napustiti posao učiteljice u The Willows, kalifornijskoj osnovnoj školi u kojoj je poučavala djecu Emhoffovih.

"Tijekom mog prvog braka, Kerstin i ja smo prošli kroz teška vremena zbog mojih postupaka. Preuzeo sam odgovornost, a u godinama nakon toga, riješili smo stvari kao obitelj i izašli smo jači s druge strane”, rekao je Emhoff.

Učiteljica nije zanijekala aferu za Daily Mail, već je samo komentirala da je "trenutačno malo izbezumljena". Prijatelji tvrde da Naynor nije zadržala bebu. Međutim, na društvenim mrežama objavljena je fotografija djevojčice Brook 2009. godine. Iste godine, Doug i Kerstin su se razveli jer je ona saznala za aferu. Njihova kći Ella i sin Cole u trenutku razvoda imali su 10, odnosno 15 godina.

Elle je danas umjetnica, dizajnerica i model, a Cole radi kao producent u Hollywoodu. S obzirom na to da i Kamala dolazi iz rastavljene obitelji, jako su pazili da upoznavanje Kamale s djecom prođe glatko. Djeca su je jako dobro prihvatila. Zovu je "Momala", što je kombinacija njezina imena i riječi na jidišu za "malu majku".

Cole je jednom rekao da su se on i Ella smijali gledajući ih kako se zaljubljuju, ponašajući se kao tinejdžeri.

Kamala i Dougie imali su malo vjenčanje

Emhoff je zaprosio Harris u njezinom stanu 27. ožujka 2014., nakon otprilike godinu dana veze. Postavio je "veliko pitanje" usred izrazito neromantičnog razgovora. Naime, Kamala se nije mogla odlučiti bi li jela piletinu ili pad tahi sa škampima.

Vjenčali su se u Santa Barbari 22. kolovoza 2014. Ceremoniju je vodila Kamalina sestrična Maya, a sve je pratio violončelist. Par je napisao i pročitao svoje zavjete. Kamalina bliska prijateljica Stacey Johnson-Battiste opisala je ceremoniju elegantnom i dodala:

"Doug je apsolutno obožava. Želi je zaštititi. Jako podržava njezinu karijeru. I mislim da je savršen kompliment za nju jer razumije nju i ulogu koju ima."

Foto: Profimedia

Ušao je u povijest kao prvi Drugi gospodin na više načina

Harris je ušla u povijest kao prva žena, prva Indijanka i prva crna potpredsjednica, ali Emhoff je također probio barijere kao prvi drugi džentlmen.

"Počašćen sam što sam prvi muški suprug američkog predsjednika ili potpredsjednika", napisao je 2020. "Ali uvijek ću se sjećati da su generacije žena služile u ovoj ulozi prije mene - često bez mnogo pohvala ili priznanja. To je njihovo naslijeđe napretka na kojem ću graditi kao drugi gospodin", napisao je.

Doug je ispričao da je učio o tapetama, a bivše Druge dame Karen Pence i Jill Biden pomogle su mu naučiti o poslu.

Prvi židovski Drugi gospodin

Emhoff je također prvi židovski Drugi gospodin, a ušao je u povijest kada je zapalio menoru u Bijelj kući za Hanuku 2021. Predsjednik Biden rekao je na događaju: "Ovo je tradicija Bijele kuće, ali po prvi put u povijesti, obiteljska tradicija".

U srpnju 2023. Emhoff je ponovno ušao u povijest, ovaj put kao američki dužnosnik najvišeg profila koji je posjetio Samou.

Bori se protiv toksičnog maskuliniteta i antisemitizma

Osim tipičnih dužnosti potpore potpredsjedniku, jedna stvar koju Emhoff želi postići u svojoj ulozi Drugog gospodina jest borba protiv toksičnih muškaraca. Rekao je da otkad je u ulozi Drugog gospodina vidi da bi drugi muškarci to odbili. Emhoff je rekao da mu je njegov otac, dizajner ženskih cipela, pomogao razviti zdravije i raznolikije ideje o tome što znači muškost.

"Muškost je voljeti svoju obitelj, brinuti se za svoju obitelj i biti tu za svoju obitelj", objasnio je. "Mi na neki način miješamo taj koncept da ako muškarac na neki način pokazuje ljubaznost, empatiju ili obzirnost prema drugima, to nekako nije muževno, a to nije u redu. To nije istina", objasnio je.

Emhoff je također bio glasni protivnik antisemitizma i posjetio je Muzej holokausta u Auschwitzu na Dan sjećanja na holokaust u siječnju 2023.

On i Haris započinju i završavaju dane zajedno

Iako je Kamala potpredsjednica sedam dana u tjednu i 365 dana godišnje, par daje prioritet svom braku. Zajednički započinju i završavaju dane.

"Tim trenucima pokušavamo pristupiti kao muž i žena. To je vrijeme za razgovor o djeci, obitelji i vrlo malo o poslu"

Ima tri tetovaže

Doug ima tri tetovaže, a sve su inspirirane ljudima koje najviše voli. Ima tetovirane inicijale kćeri Elle i sina Colea na unutarnjoj strani zapešća te tetovažu zmaja jer su on i Kamala rođeni 1964. godine koja je bila godina zmaja po kineskom zodijaku.

